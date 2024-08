Si chiude il quadro delle semifinali dell’edizione numero 13 del Memorial Nardino Previdi. A contendersi la vittoria finale, nella gara di domani con fischio di inizio alle ore 10:30 a Castellarano, saranno Fiorentina e Hajduk Spalato. Rispettivamente hanno eliminato in semifinale, il Bologna e la Roma. I Viola si impongono sui felsinei con un netto 3-0. Per i croati, tutto più complesso, ci sono voluti i calci di rigore per guadagnare il pass per la finale. L’allenatore del Bologna, Ceccarelli, ha vinto il Premio Fair Play del torneo. E’ stato premiato a Margine della semifinale, persa dai suoi, da Roberta Previdi, figlia di Nardino.

FIORENTINA – BOLOGNA 3-0/ TERMINATA

Fiorentina: Paolini, Marrone (32’st Ceccarini), Tosti, Varesis, Scarpelli, Del Giudice, Persico, Chiti, Luka, Faye (30’st Ikenita), Chiarelli (33’st Pagliuso). A disposizione: Pinzani, Pallomi, Melani, Giannoni, Coratella, Pagliuso. All. Balestracci

Bologna: Uruci, Altruda, Casali (23’st Santi), Demaurizi (10’st De Michele), Bevilacqua, Cirillo (20’st Onyshchuck), Covolo, Raimondi, Bellondi, Giannelli, Boateng. A disposizione: Milan, Santi, De Michele, Molinari, Centurioni, Passanisi. All. Ceccarelli

Arbitro: Krolikoeski di Modena

Reti: 15’st Foye, 31’st Coratella, 35’st Coratella

HAJDUK SPALATO – ROMA 1-1 (4-3 dopo calci di rigore) / TERMINATA

Hajduk Spalato: Panduric, Slatina, Malic, Pastar (9’st Maslac), Simovic, Modric, Cukusic, Matko (8’st Domazet), Ruso, Pjevic (9’st Scott), Slavka. A disposizione: Saric, Katusa, Taslak, Rusic, Zelic, Domazet, Gudelj. All. Frane

Roma: Bouskar, Milocco (23’st Liturri), Saviano (28’pt Proietti), Coletta, Rialti, Paul, Tombion, Di Mascio (23’st Malietti), Dal Bon, Proiett (28’st Ndao)i, Russo. A disposizione: Barone, Liturri, Zekaj, Di Marino, Perrotta, Strata, Susin, Galieti. All, Scala

Reti: 3’pt Strata, 20’st Ruso