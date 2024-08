La Polizia di Stato di Modena ha denunciato tre cittadini stranieri, un ecuadoriano di 23 anni e due peruviani di 26 anni, per i reati di tentato furto aggravato in concorso ed ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Nel primo pomeriggio di ieri, la Squadra Volante è intervenuta presso il parcheggio di un noto centro commerciale su segnalazione al 112NUE da parte di una signora, la quale pochi attimi prima era stata avvicinata da due uomini che avevano tentato di rubarle la borsa con la tecnica delle monetine.

I due per distrarre l’attenzione della vittima, che si trovava sulla propria autovettura, le avevano indicato delle monetine a terra, fingendo che le fossero cadute prima di salire a bordo, con il verosimile intento di sottrarle la borsa che con tutta probabilità avrebbe lasciato incustodita sul sedile. La donna, insospettitasi per quanto stava accadendo, aveva afferrato la borsa prima di uscire dal veicolo e raccogliere le monete. Uno dei due uomini aveva quindi rivendicato la proprietà del denaro, facendosi restituire le monete.

La Squadra Volante giunta sul posto ha individuato i due giovani che saliti nel frattempo su un veicolo, guidato da un terzo ragazzo, si stavano allontanando dal parcheggio. I tre indagati, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, raggiunti dagli agenti sono stati fermati, identificati e trovati in possesso di svariate monetine di diverso taglio.

I tre sono stati a posti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolarità sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per la loro espulsione.

Questa mattina, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, il 23enne è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso il Centro per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ), da dove nei prossimi giorni verrà definitivamente rimpatriato.