Nel corso del fine settimana ed in concomitanza con gli ultimi rientri dalle vacanze di agosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno svolto una serie di servizi di controllo rinforzato del territorio, finalizzati al contrasto dei furti e mirati a verifiche sulla regolarità della circolazione stradale.

Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni sono intervenuti, a seguito di richiesta pervenuta sul 112, in Via Emilia Centro ove erano stati segnalati dei danneggiamenti alla vetrina di un’attività commerciale.

Sul posto è stato identificato un 65enne originario del Marocco che, al termine delle procedure di identificazione, è stato deferito in stato di libertà per danneggiamento.

A Sassuolo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rilevato un sinistro stradale, nel quale è rimasto coinvolto un 24enne, che è risultato avere un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito dalla legge. La sua autovettura è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

In egual modo si è proceduto nei confronti di un 35enne, residente in provincia di Lecco, sottoposto a controllo a Maranello, alla guida della sua auto. E’ risultato positivo al controllo con l’etilometro.

Per entrambi è conseguita una segnalazione in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, con contestuale ritiro della patente.

Sempre a Sassuolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno invece segnalato all’Autorità Giudiziaria un 50enne del luogo, identificato alla guida di un ciclomotore, mentre percorreva la via Radici in Piano. Non era in possesso della patente di guida poiché revocata, mentre lo scooter è risultato sprovvisto di assicurazione e per tale motivo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

A Pavullo nel Frignano, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno invece segnalato alla Prefettura, in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, tre giovani del luogo, rispettivamente di 18 e 27 anni, trovati in possesso di un esiguo quantitativo di hashish.

Un servizio disposto dalla Compagnia di Carpi è stato invece svolto nel comune di Cavezzo: 50 le persone identificate.