Da tutto il mondo alla scoperta dell’Appennino Emiliano. È in partenza la sesta edizione di Appenninica MTB Stage Race, la gara a tappe per mountain bike che, dal 2 al 7 settembre, animerà il crinale emiliano in un percorso di 400 km, affrontando un dislivello complessivo, sommando tutte le tappe, di 13 mila metri. Saranno 130 gli atleti che si sfideranno, provenienti da 23 Paesi.

La sfida, in sei tappe, organizzata e promossa da A.S.D. Happy Trail MTB e promossa dalla Regione con l’ausilio di Apt, è diventata nel tempo un evento di riferimento in Italia per il mondo delle corse in mountain bike e uno dei più attesi a livello europeo.

La partenza torna quest’anno a Bologna, dove i partecipanti pedaleranno sulla stessa salita del Tour de France per raggiungere San Luca, mentre l’arrivo sarà a Castelnovo ne’ Monti (Re), ai piedi della Pietra di Bismantova, diventata simbolo di questa competizione. Novità di quest’anno è la nuova tappa di Loiano.

“Appenninica MTB Stage Race è una delle competizioni più impegnative e più belle nel panorama delle corse a tappe in mountain bike- commenta Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione-, poiché abbina lo sport allo spettacolo naturale del nostro Appennino”.

“La mountain bike è tra gli sport in crescita e tra i più amati in Emilia-Romagna, terra di tradizione per le due ruote. E dopo il Tour de France- conclude- anche questa competizione rappresenta una vetrina internazionale per promuovere l’Appennino come destinazione turistica di primo piano per il ciclismo, con l’obiettivo di concorrere al rilancio di un territorio dalle grandi potenzialità”.

L’iniziativa fa parte del ricco calendario di eventi sportivi della Sport Valley emiliano-romagnola, che conta oltre cento appuntamenti nel corso dell’anno.