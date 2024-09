ROMA (ITALPRESS) – “Siamo stati abituati per molti anni a un’Italia che era sempre un pò fanalino di coda nelle classifiche macroeconomiche: non è più questa la situazione. Oggi vediamo un’Italia che cresce, secondo le stime della Commissione europea, più di quanto cresce l’eurozona, più della Francia e più della Germania. Abbiamo adesso il tasso di disoccupazione più basso dal 2008 e il numero di occupati più alti, crescono i contratti a tempo indeterminato e il lavoro femminile e diminuisce la precarietà”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a “4 di Sera” su Retequattro. “Quest’anno siamo nell’export la quarta nazione al mondo per esportazione, altra cosa che non era mai successa: il merito è delle imprese del sistema produttivo, il governo tenta di aiutarli restituendo un’autorevolezza e una credibilità all’Italia nel mondo, restituendo stabilità perchè nessuno vuole investire in una nazione nella quale può cambiare tutto ogni giorno. Ci vuole continuità anche per avere investimenti”.

“Ho parlato con il ministro Sangiuliano – aggiunge – soprattutto per le questioni che interessano il profilo di governo e mi dice che effettivamente aveva valutato la possibilità di dare a questa persona un incarico di collaborazione non retribuito, poi ha fatto una scelta diversa e ha deciso di non dare quell’incarico. Mi garantisce che questa persona non ha avuto accesso a nessun documento riservato, particolarmente per quello che riguarda il G7, e soprattutto mi garantisce che neanche un euro dei soldi pubblici è stato speso per questa persona. Queste sono le cose che a me interessano per i profili di governo, poi il gossip lo lascio ad altri, non ritengo di doverlo commentare”.

