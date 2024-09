La Polizia di Stato ha arrestato nella flagranza del reato di tentato furto pluriaggravato in concorso un cittadino marocchino di 39 anni. Nella notte tra sabato e domenica, intorno all’1.00, la Squadra Volante è intervenuta in via 3 febbraio, su segnalazione alla linea d’emergenza 112NUE, per un furto in atto di alcune biciclette ad opera di due uomini.

Gli agenti intervenuti sono riusciti a individuare e fermare uno dei due uomini, appunto il 39enne. Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti tre grimaldelli, un coltello e una tronchese, utilizzata per rompere il catenaccio con cui erano legate le due biciclette. L’indagato, già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto pluri-recidivo, è stato inoltre denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

I velocipedi del valore complessivo di oltre 1500 euro, sono stati riconsegnati al legittimo proprietario. Nella mattinata odierna, il Giudice Monocratico del Tribunale di Modena, all’esito del giudizio direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla Procura. Sono in corso indagini per risalire al complice.

Nella serata di venerdì scorso, sempre la Squadra Voltante, era intervenuta in una medesima situazione nei pressi di viale Monte Kosica dove due uomini avevano cercato di sottrarre dei velocipedi custoditi all’interno di un’autovettura in sosta. Gli agenti sono riusciti a recuperare le biciclette, restituendole il giorno successivo al proprietario, un turista in vacanza a Modena.