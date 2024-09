Nella mattinata di oggi, in compagnia della moglie, stava effettuando una escursione in zona Madonna del Ponte nel comune di Fanano. Un percorso facile con una pendenza veramente relativa sul quale si raggiunge il torrente Fellicarolo. Mentre camminava lungo il fiume l’uomo, un modenese di 62 anni, è scivolato nel greto procurandosi un doloroso trauma ad un arto inferiore che non gli ha consentito di risalire sulla riva.

Erano da poco passate le 13:00 quando la moglie ha allertato il 118. La Centrale Operativa Emilia Est ha inviato l’ambulanza di Fanano, la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino, stazione Monte Cimone e l’elicottero di Pavullo dotato di verricello, con a bordo un Tecnico di elisoccorso del CNSAS.

L’uomo è stato raggiunto rapidamente dalla squadra del Soccorso Alpino e, dopo una prima valutazione, sia sanitaria che ambientale, è stato confermano l’intervento dell’elicottero che era già in volo. Dopo valutazione dell’anestesista, immobilizzato l’arto l’uomo è stato posizionato sulla barella, recuperato con il verricello e trasportato all’Ospedale di Baggiovara in codice di media gravità. La moglie è stata riaccompagnata dai tecnici del CNSAS a Fanano.