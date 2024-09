Come successo negli ultimi tre anni, l’Amministrazione di Vignola organizza incontri nei quartieri aperti alla partecipazione di chi vive, lavora o frequenta le diverse zone della città. Agli incontri saranno presenti la sindaca Emilia Muratori e i componenti della Giunta. Si comincia lunedì 9 settembre con l’appuntamento dedicato alla zona di Brodano che sarà ospitato presso la sede degli Alpini, in via Ungaretti, a partire dalle ore 19.00. Il lunedì successivo 16 settembre toccherà alla zona Tunnel: ritrovo alle ore 19.00 presso la sede dell’associazione Pedale Vignolese, al parco Europa di via Cavedoni. Lunedì 23 settembre è in programma l’incontro per la zona Vescovada: si terrà alle ore 19.00, presso l’oratorio parrocchiale, in Via Achille Grandi. Lunedì 30 settembre tocca alla zona del Centro, il cui incontro sarà ospitato presso la Biblioteca Auris, sempre alle ore 19.00. Martedì 8 ottobre è in calendario l’appuntamento per coloro che vivono e lavorano nella zona Tavernelle/Campiglio che sarà ospitato presso l’Antica Trattoria Moretto di via Frignanese, a partire dalle ore 19.00. Infine, l’ultimo incontro, quello rivolto alla zona Bettolino/Pratomavore che si terrà, presso la sede Avis di via Caduti sul lavoro, lunedì 14 ottobre, sempre alle ore 19.00.

“Gli incontri con i Quartieri sono divenuti ormai, in questi anni, un appuntamento fisso per l’autunno organizzato da questa Amministrazione – conferma l’assessore alla Partecipazione del Comune di Vignola Enrico Panini – Gli incontri sono stati pensati per ascoltare e raccogliere i bisogni e le proposte che arrivano dalla cittadinanza. Rappresentano anche l’occasione per fare il punto nello specifico sulle iniziative e sulle progettualità in corso e in programma che interessano le diverse zone della nostra città. Anche grazie ai fondi PNRR e più in generale alle risorse che questa Amministrazione è stata in grado di intercettare, sono molti infatti i cantieri che si sono avviati o che stanno per avviarsi con l’obiettivo di risolvere alcune delle criticità che i vignolesi segnalano ormai da molto tempo. In alcuni casi, come la rotatoria della Pieve, i lavori sono ormai conclusi, in altri, come la nuova Palestra a fianco de Il Poggio, è questione ormai di mesi. Tutti progetti che concorrono a migliorare la qualità della vita nella nostra città”.