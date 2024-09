Torna anche quest’anno “La Festa dello Sport”, importante e consolidato appuntamento organizzato dal Comune di Scandiano in collaborazione con tutte le associazioni sportive del territorio, finalizzato a promuovere lo sport come fondamentale strumento di benessere psicofisico di tutte le persone.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà sabato 7 settembre 2024 dalle ore 15 alle 19 presso la Zona Sportiva di Scandiano tra viale della Repubblica e Via Togliatti.

Nel corso della giornata le associazioni scandianesi proporranno un circuito di attività sportive e motorie – Calcio, Kind Ball, Football Americano, Orienteering, Scacchi, Pallacanestro, Pole Dance, Atletica, Danza, Pattinaggio Artistico, Ginnastica Ritmica e Artistica, Judo, Aikido, Karate, Kendo, Scherma, Hockey su rotelle, Tennis, Pallavolo, Rugby – al quale potranno partecipare liberamente e gratuitamente tutti i bambini e ragazzi interessati; chi completerà il percorso delle prove sportive indicato sul “Passaporto dello Sportivo”, tessera cartacea che verrà consegnata a tutti i partecipanti, riceverà una merenda e un gadget.

All’evento saranno presenti anche i tutor del progetto All Inclusive Sport per affiancare i bambini e ragazzi con disabilità nella sperimentazione delle tante attività sportive proposte.

Dalle ore 15 alle 24 sarà in funzione un punto ristoro gestito dall’associazione “Il Mucchio”, il cui ricavato verrà destinato al sostegno di progetti sportivi inclusivi per bambini e ragazzi con disabilità.

L’Assessora all’eccellenza e valorizzazione sociale e aggregativa dichiara: “Iniziare il mio mandato con questa importante e coinvolgente manifestazione mi riempie di gioia: lo sport, inteso come divertimento, aggregazione e inclusione, sta alla base dell’educazione su tutti i fronti e a qualunque età. Novità del 2024 sarà uno spazio dedicato interamente al divertimento per tutti gestito dal progetto All Inclusive Sport. Ringrazio tutte le società sportive che si sono adoperate per l’organizzazione e la realizzazione della Festa, così come ringrazio l’ASD “Il Mucchio” che, anche quest’anno, donerà il ricavato a sostegno di progetti inclusivi per i bambini e ragazzi con disabilità delle nostre scuole. Un ringraziamento speciale voglio dedicarlo all’Assessore uscente Nearco Corti che tanto ha voluto e creduto in questo bellissimo evento.