Riprende lunedì 9 settembre a San Felice sul Panaro il Cogs Club, progetto fortemente voluto dai familiari dell’Associazione Sostegno Demenze e Alzheimer Mirandola (Asdam), dall’Amministrazione comunale e dagli specialisti del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ausl.

Il programma prevede un protocollo di interventi basati sulla terapia di stimolazione cognitiva, attività non farmacologica con evidenza di efficacia nelle persone con demenza in fase lieve, che integra al suo interno anche attività di cucina e reminiscenza, ginnastica e attività musicale in un contesto di socializzazione. Le attività sono condotte da professionisti formati, con il sostegno dei volontari dell’associazione. I partecipanti sono persone che vengono inviate dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze del Distretto, secondo criteri specifici di inclusione. Per chi volesse candidarsi come volontario, non sono richieste particolari competenze, è possibile chiamare il 331/5474760 (Asdam).

L’ Amministrazione comunale di San Felice ha sempre cercato di attivare tutti quegli strumenti che possano essere di sostegno, di sollievo e di speranza non solo alle persone affette da demenza ma anche alle loro famiglie e proprio in quest’ottica, San Felice è diventato anche una comunità amica delle persone affette da demenza.