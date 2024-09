Nuove opportunità di conferimento e servizi sperimentali, per un sistema sempre più flessibile e a misura di cittadino. Sulla scia degli ottimi risultati raggiunti nei primi mesi dall’introduzione, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone presenta alcune novità nel sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta.

In questi giorni, infatti, sono stati potenziati i punti di raccolta presenti sul territorio (sino ad oggi 8, per organico e vetro e 2 anche per rifiuti indifferenziati), che affiancano il servizio di raccolta domiciliare. In particolare, in due di questi – via Boni a Montale e via Michelangelo a Castelnuovo –, sono stati collocati quattro (due per ogni punto) cassonetti smart della capacità di 3200 litri ognuno, con apertura a tessera, per il rifiuto secco residuo indifferenziato. Altri 2 cassonetti smart della stessa tipologia sono stati installati sia in piazza Brodolini che all’isola ecologica di Montale (con lo spostamento dei cassonetti all’interno dell’isola), in sostituzione di quelli già presenti. A questo si aggiunge la creazione di un nuovo punto di conferimento all’imbocco di via Lazio a Montale, per un significativo incremento complessivo della capacità di conferimento dei cittadini.

Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre sarà, poi, introdotto un nuovo servizio per i cittadini, che avranno la possibilità di esporre fino a quattro sacchi neri da 120 litri per la raccolta di foglie, ogni 15 giorni, nella giornata del mercoledì. Questo nuovo servizio costituisce un’attività sperimentale, avviata per la prima volta in provincia di Modena sul territorio castelnovese.

Novità anche per quanto riguarda le isole ecologiche. Dalla prima settimana di ottobre e fino alla fine dell’anno sarà possibile ritirare i sacchetti per il conferimento di carta, plastica e rifiuto organico anche nel centro di raccolta di Castelnuovo nelle giornate di giovedì pomeriggio e sabato tutto il giorno, mentre rimane sempre attivo nei giorni di martedì, venerdì e sabato il ritiro presso l’isola ecologica di Montale. Si ricorda, infine, non solo che in entrambe le isole ecologiche del territorio è possibile conferire l’indifferenziato negli appositi cassonetti tramite la tessera, ma anche che l’isola ecologica di Castelnuovo è aperta di domenica per tutta la giornata.

“Con queste ulteriori modifiche – sottolinea Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone –, oltre al ritiro a domicilio dei rifiuti secondo calendario, si potrà conferire vetro e organico in ben 9 punti sul territorio; in 5 di questi anche rifiuti indifferenziati con nuovi cassonetti che garantiranno non solo una operatività migliore dei precedenti ma anche una capienza triplicata. Con anche l’avvio della raccolta delle foglie a domicilio, Castelnuovo Rangone mette a regime un sistema, unico in Provincia, che grazie alla grande collaborazione dei cittadini, ha come obiettivo, sinora raggiunto e che vogliamo ulteriormente migliorare, non solo di produrre meno rifiuti e di differenziare meglio ma anche di garantire il decoro urbano”.