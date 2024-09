Torna il weekend che celebra l’associazionismo, il volontariato e lo sport guastallese. Sabato 7 e domenica 8 settembre il centro storico di Guastalla si trasforma in una grande palestra a cielo aperto dove si esibiscono diverse società sportive in rappresentanza delle discipline più diverse. A queste si affiancano le attività proposte dalle associazioni di volontariato locali che collaborano con diverse associazioni del territorio. Un connubio prezioso che è diventato il tratto distintivo di questa manifestazione, capace di coinvolgere le famiglie e avvicinare bambini e ragazzi agli sport, fondamentale contributo alla salute e al benessere sociale.

Tra gli appuntamenti da non perdere, la sfilata inaugurale con il corteo di tutte le associzioni che partecipano alla manifestazione, con accompagnamento musicale, le esibizioni di skate in piazza della Repubblica, una novità di questa edizione, poi le esibizioni a cavallo nel pratone di Palazzo Ducale, gli spettacoli di burattini in memoria di Dimmo Menozzi nella Chiesa di San Francesco, le esibizioni di danza di quattro scuole di Guastalla: Progetto Danza, Atelier Scuola di Danza, Spazio A, Kyoto Center. Nel cortile interno di Palazzo Ducale, la manifestazione pugilistica Italia vs Croazia, con incontri dilettantistici e professionistici a cura di Boxe Guastalla Paolo Motta. E l’attesissimo #PREMIATLETA 2024 in piazza Mazzini con la premiazione degli atleti che si sono distinti nell’annata 2023-2024.

Al Pala Chiarelli-Donati, domenica 8 settembre dalle 9,30 alle 12,30 si terrà un allenamento agonistico regionale UISP Discipline Orientali di Judo, oltre ad un incontro di formazione tecnica.

Durante la due giorni ci sarà un punto ristoro in piazza Mazzini con arrosticini, panini con porchetta, salamella e vegetariani da consumare al tavolo o da passeggio.