Scuole d’infanzia

Oggi, mercoledì 4 settembre, le 75 scuole d’infanzia comunali (67 a gestione diretta e 8 a gestione indiretta) hanno aperto le porte a 5.044 bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. Nelle scuole comunali a gestione diretta saranno in servizio 414 insegnanti e 149 collaboratrici e collaboratori scolastici.

Le scuole dell’infanzia comunali sono coinvolte nella realizzazione di alcuni innovativi progetti di qualificazione scolastica: alcuni sono legati all’educazione al rispetto e al diritto alla non discriminazione, in collaborazione con il Settore delle Pari Opportunità e il coinvolgimento del Terzo Settore; altri sono legati ai temi della valorizzazione della cittadinanza e del patrimonio culturale cittadino. In particolare il progetto La Città di tutte e di tutti, in collaborazione con il Dipartimento di comunicazione e didattica dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, coinvolgerà le scuole dell’infanzia comunali e statali in un percorso di conoscenza e scoperta di Bologna che porterà alla realizzazione di una pubblicazione e di contenuti per il futuro Museo delle Bambine e dei Bambini che sorgerà al Pilastro.

Proseguono inoltre i progetti realizzati in collaborazione con l’Università di Bologna rimodulati per rispondere agli attuali temi di emergenza educativa e i progetti consolidati legati ai linguaggi espressivi quali il teatro e la musica, all’educazione in natura e alle azioni di educazione psicomotoria

Nidi

Lunedì 9 settembre apriranno poi i 51 nidi comunali, i 7 nidi comunali in concessione, i 2 in convenzione, un nido interaziendale e uno spazio bambini: nei nidi comunali a gestione diretta saranno in servizio 447 educatrici ed educatori (474 considerando anche quelle in servizio nei Centri Bambini e Famiglie) e 259 collaboratori per accogliere i 2.467 piccole e piccoli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. A questi nidi si affiancano quelli a gestione indiretta con 418 posti, i nidi e gli altri servizi educativi per la prima infanzia convenzionati ai quali si accede con tariffe calmierate, grazie ai contributi comunali, che accolgono altri 1115 tra bambine e bambini.

L’offerta complessiva di questo sistema integrato dei nidi d’infanzia arriva a un tasso di copertura dei posti disponibili di circa il 50% dell’utenza potenziale, intesa come bambini in età 0-2 anni residenti a Bologna. La percentuale è significativamente superiore alla media nazionale che si attesta al 26,9%.

Se invece consideriamo la percentuale di copertura della domanda reale, i valori aumentano di molto e arriviamo a circa l’83% delle richieste di nido accolte dopo l’aggiornamento finale della graduatoria.

La lista d’attesa per l’accesso ai nidi comunali già a fine agosto, infatti, si è ridotta di quasi 170 unità, passando dalle 451 di giugno alle 282 di agosto, con ancora 127 posti disponibili: lo scorso anno a fine agosto la lista di attesa contava 440 bambini e bambine con 50 posti ancora disponibili.

Sul piano del miglioramento della qualità, risulta consolidato nei nidi comunali, il progetto di ambientamento partecipato che favorisce un’alleanza educativa significativa e una maggiore conciliazione di vita-lavoro delle famiglie.

I nidi comunali sono coinvolti in azioni di implementazione delle Traiettorie Pedagogiche attraverso la realizzazione di progetti educativi con particolare attenzione ai temi dell’accoglienza e della valorizzazione delle differenze.

In collaborazione con la Regione Emilia-Romagna in alcuni nidi proseguirà l’esperienza legata all’avvicinamento alle sonorità della lingua inglese e al linguaggio artistico teatrale e musicale.

Settimane pedagogiche 2024

Nel mese di settembre tornerà l’ormai consueto appuntamento con le Settimane pedagogiche, che quest’anno si prolungheranno fino al 30 novembre: la rassegna sarà presentata in una conferenza stampa il 24 settembre prossimo, con un ricco calendario di incontri, per mantenere l’attenzione su una riflessione pubblica, culturale e scientifica su valori, obiettivi e nuove sfide per la nostra Città.

Si parlerà anche di Cosa abbiamo in Comune, il consueto open day di presentazione dell’offerta delle numerose opportunità educative, culturali, artistiche, scientifiche e ambientali presenti in città. Quest’anno l’appuntamento sarà venerdì 11 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 in piazza Lucio Dalla e non sarà riservato solo al personale delle scuole di ogni ordine e grado ma sarà aperto anche alle famiglie.

“Un augurio di buon anno educativo e scolastico ai bambini e alle bambine che frequentano il sistema zero sei del Comune di Bologna – dice l’assessore alla Scuola Daniele Ara -. Un ringraziamento a tutte le famiglie e in particolar modo a tutto il personale che ogni giorno fa vivere i nostri servizi”.