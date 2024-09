L’anima rappresenta la parte più profonda e autentica dell’essere umano, l’identità più intima che lo lega con l’universo. L’undicesima edizione del Festival della Fiaba, unica manifestazione in Italia che tratta il genere fiaba ma rivolta esclusivamente a un pubblico adulto, affonda le radici proprio in questa tematica, l’anima, da indagare e approfondire attraverso i tanti appuntamenti in programma. Anche quest’anno il festival torna nei luoghi che sono diventati negli anni la casa di narrazioni, eventi e momenti conviviali. Fino a domenica 8 settembre al Filatoio e nel quartiere Tempio, adiacente al circolo culturale.

Programma di venerdì 6 settembre

La giornata di domani si apre con la conferenza “L’alfabeto delle anime. Piccola incursione nell’aldilà” a cura di Mario Ferraguti presso l’Auditorium di Confesercenti Modena alle ore 20:30. Lo scrittore Mario Ferraguti indaga il delicato passaggio all’aldilà, esplorando chi va e chi resta. Un viaggio poetico e profondo che indaga il bisogno dell’essere umano di cercare e il desiderio struggente di instaurare un dialogo surreale con i cari estinti, tra superstizioni, rituali e nostalgia. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria chiamando il 3924756226.

Si continua alle 21 (replica alle 21:30, 22 e 22:30) con lo spettacolo per uno spettatore alla volta “Anima” presso la Falegnameria TREEangoli. Lo spettacolo “Anima”, ideato e diretto da Nicoletta Giberti è il risultato di un percorso formativo intrapreso con i ragazzi del Progetto Anima, in collaborazione con il Festival della Fiaba e Spazio Filatoio. Questa esperienza vuole mettere in luce come, prima o poi, tutti gli esseri umani avvertono una chiamata interiore che li invita a seguire un cammino specifico. L’Anima, quindi, chiama ogni individuo a esplorare il proprio viaggio personale, rivelando meraviglie nascoste nell’invisibile.

Alle 21:30 presso Progetto Lavoratorio spazio alla performance artistica di Anellodebole “KAIROS, Lo Spirito Nostro”, accadimenti in presenza. Ogni volta che si parla di “Anima” sembra che la stessa parola allontani la sua matrice invisibile. Si rischia l’umanizzazione e l’intellettualizzazione. Eppure la storia dell’uomo è colma di miti fondativi e leggende che provano ad indagare la natura animica del Mondo. La compagnia Anellodebole intraprende un viaggio per indagare alcune domande tra le quali: parlare di Anima significa percepirla davvero? Come possiamo, attraverso l’arte, condividere e comunicare questa sostanza? Il primo studio consisterà in un insieme di narrazioni, musiche e azioni partecipate con il pubblico, un esperimento volto a percepire il tempo in cui l’anima si manifesta, qui ed ora.

Le fiabe: alle 21:30 “Il Grigio” presso la stanza 22 dell’Hotel La Pace; alle 22 “Ad Oriente del Sole e a Occidente della Luna” presso Spazio Loom; alle 22:30 “Prodigio” presso la Stanza 22 dell’Hotel La Pace e alle 23 “L’uccello d’oro” presso Tempi Tecnici.

Per prenotare gli eventi del festival è possibile farlo UNICAMENTE chiamando il numero 3924756226.

Il Festival della Fiaba nasce da un progetto di Nicoletta Giberti che, da anni, indaga attraverso linguaggi eterogenei il genere “Fiaba” con uno sguardo ampio e profondo: l’undicesima edizione, dedicata all'”Anima”, si terrà fino a domenica 8 settembre al Filatoio e in varie location nel quartiere Tempio, vicino al centro storico di Modena.

Il Festival della Fiaba gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Modena, oltre che dell’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione.