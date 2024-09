La Motor Valley scalda i motori e raddoppia con due Gran Premi di Moto Gp nel mese di settembre. Si parte con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma al Misano World Circuit dal 6 all’8 settembre. Mentre dal 20 al 22 sarà la volta del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, che torna, dopo le edizioni 2021 e 2022, sempre nell’impianto intitolato all’indimenticato Marco Simoncelli.

Due competizioni che rientrano nel calendario di eventi sostenuto dalla Regione e che porteranno l’Emilia-Romagna al centro della scena motoristica mondiale.

Per il territorio una straordinaria occasione di promozione, con una ricaduta economica che per quanto riguarda il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 ha superato gli 80 milioni di euro secondo un’analisi realizzata da Trademark Italia.

“L’Emilia-Romagna dà il benvenuto ai campioni della Moto Gp. Siamo orgogliosi di ospitare nel magnifico circuito di Misano due appuntamenti di così grande prestigio, un altro record tra i tanti per la Motor Valley e una grande opportunità di visibilità per tutta l’Emilia-Romagna in un mese di settembre particolarmente ricco di appuntamenti sportivi, tra cui anche, dal 10 settembre, la fase a gironi della Coppa Davis all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno- ha sottolineato la presidente facente funzioni, Irene Priolo-. La conferma di un impegno forte che in questi anni ci ha portato a investire non solo sui grandi eventi, ma anche su tantissime iniziative sul territorio, insieme alle comunità locali, per promuovere lo sport e i suoi valori”.

Tutto pronto, dunque, per un fine settimana di emozioni e spettacolo. Sarà presente il 7 e 8 settembre, in rappresentanza della Regione l’assessore al Turismo, Andrea Corsini, insieme a Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza.

Un anno di grande sport

La Formula Uno, il Mondiale Superbike, l’Open d’Italia di golf, le partite della Nazionale di calcio e la Coppa Davis di tennis, questi solo alcuni degli oltre 100 appuntamenti di un cartellone senza precedenti per quantità e qualità degli eventi in programma.

In un anno, il 2024, sicuramente da ricordare per la Sport Valley emiliano-romagnola, coronato dalla Grande Partenza Firenze Emilia-Romagna del Tour de France.