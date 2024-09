Cambiano le sedi dei corsi offerti dal Corpo Bandistico “La Beneficenza” e dalla Scuola Corale Puccini.

“Nelle scorse settimane – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – nel comunicare le tempistiche dei lavori di ristrutturazione delle Paggerie, abbiamo sottolineato come, nel progetto ereditato dalla precedente amministrazione, non fosse stata prevista una sede alternativa per le attività della Scuola Comunale di Musica, del Corpo Bandistico La Beneficienza e della Corale Puccini per tutta la durata dei lavori da settembre 2024 a giugno 2025.

Insieme a Banda e Corale ci siamo da subito attivati per rispondere a questa necessità e grazie a un prezioso lavoro di squadra che ha coinvolto l’intera città siamo oggi a presentare il programma della scuola di musica che sarà diffusa e coinvolgerà diverse aree di Sassuolo.

A nome dell’intera Amministrazione, voglio ringraziare tutti coloro che si sono attivati insieme agli uffici comunali a partire dai dirigenti scolastici e docenti di Capuana, San Giovanni Bosco e Ruini, ma anche i responsabili del Circolo Tassi che, offrendo la loro disponibilità, hanno reso possibile l’accesso ai corsi di musica anche per l’anno scolastico 2024/2025 a tantissimi bambini e ragazzi”.

Nello specifico, i corsi del Corpo Bandistico La Beneficenza si svolgeranno presso le Scuole Primarie Capuana e San Giovanni Bosco, mentre le prove della Banda si svolgeranno presso la Scuola Primaria Capuana.

I corsi della Scuola Corale Puccini, invece, si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di I grado Ruini mentre le prove della Corale si svolgeranno presso il Circolo Anziani Ottavio Tassi.

Il Corpo Bandistico “La Beneficenza” offre corsi di:

Strumenti a fiato: flauto traverso, clarinetto, saxofono, tromba, trombone e basso tuba Pianoforte classico

Pianoforte rock (tastiera)

Corso Suzuki: pianoforte dai 4 anni

Primi passi nella musica: per bambini e bambine iscritti alle classi 1°, 2°, 3° della Scuola Primaria Batteria pop/rock, jazz&funky

Percussioni classiche: glockenspiel, metallofono, timpani

Percussioni etniche: cajon, bongo, djembe

Chitarra: lezioni singole e piccoli gruppi

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i seguenti recapiti: info@labeneficenza.it; 353 4469820

La Scuola Corale “G. Puccini” offre corsi di:

Canto Lirico e Moderno per adulti

Chitarra

Basso elettrico

Archi: violino, violoncello, contrabbasso

Pianoforte

Musica in Coro di voci bianche: il corso è finalizzato alla costituzione del Coro di Voci bianche G. Puccini ed è rivolto ai giovani dai 9 ai 19 anni. Il Coro delle voci bianche collaborerà ai concerti della Scuola Corale G. Puccini e della Accademia Filarmonica di Sassuolo per la Stagione 2024-2025.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i seguenti recapiti: segreteriacoralepuccini@gmail.com; 351 7105747. Oppure presso la Segreteria della Scuola Corale G.Puccini, in via Repubblica 34 a Sassuolo, martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30 in occasione delle prove.