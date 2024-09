Eseguiti i lavori di tinteggiatura della pista di 800 mq del Palatenda di via Lirone, dove si tengono le attività di pattinaggio artistico a rotelle della prestigiosa società sportiva Progresso Fontana Pattinaggio.

L’intervento, costato circa 14.000 euro, ha impegnato la struttura nell’ultima settimana di agosto, ed è consistito in quattro fasi: innanzitutto l’applicazione di una mano di fondo aggrappante all’acqua su tutta la superficie della pista, poi l’applicazione di una mano di uniformante bianco, successivamente la stuccatura di piccole imperfezioni, infine la finitura in due mani al quarzo fine per garantire una superficie con maggiore aderenza delle rotelle dei pattini, grazie ad una apposita pittura riempitiva a base di silicio e resina sintetica.

Il lavoro di ritinteggiatura della pavimentazione era stato richiesto dal Presidente della Progresso Fontana, Rinaldo Buratta, che tiene a “ringraziare l’amministrazione comunale per l’intervento celere e veloce che permette di affrontare la nuova stagione con una struttura assolutamente performante per la preparazione delle atlete e degli atleti”.

Giada Poggi, Direttore tecnico della Progresso Fontana Pattinaggio, sottolinea che “la pista ha ora una maggiore tenuta della precedente e questo permette agli atleti di avere un maggiore controllo dei pattini e quindi un migliore apprendimento. Risulta molto simile ad alcune delle migliori piste di gara”

Il Sindaco Luca Vignoli sottolinea la “tempestività con cui il comune ha voluto dare riscontro alle esigenze di una società sportiva che coinvolge nelle proprie attività tantissimi atleti sin dall’infanzia e si distingue per grandi risultati conseguiti con continuità a livello locale, nazionale e internazionale. Il lavoro eseguito è anche il segno dell’attenzione che vogliamo dedicare alla pratica sportiva e alle strutture nelle quali viene svolta “.

***

Nella foto: da sinistra Giada Poggi – direttore tecnico, Fabrizia Ferraresi – vicepresidente, il sindaco Luca Vignoli, Alice Casali – allenatrice, Susanna Pelliconi – consigliera