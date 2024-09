La Farmacia comunale di Fiorano Modenese, in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, riconosciuta dalla Regione come centro di assistenza primaria a tutela della salute dei cittadini, offre ora anche servizi di telemedicina avanzati, quali holter pressorio, elettrocardiogramma e holter cardiaco.

Si tratta di prestazioni sanitarie detraibili, mediante pagamento elettronico, che vengono svolte dal farmacista collegato in telemedicina con il medico specialista. I tempi di refertazione per quanto guarda l’ECG risultano alquanto rapidi (15 minuti); mentre per l’Holter pressorio, svolto sia su 24h che su 48h, l’attesa è al massimo di due giorni lavorativi.

Si tratta dunque di prestazioni erogate in modo rapido rispetto ai tempi del Servizio Sanitario. Inoltre, nel caso in cui rilevasse, in sede d’esame, qualsiasi alterazione del ritmo sinusale cardiaco, il farmacista invierebbe tempestivamente il paziente al medico curante o al pronto soccorso.

Per beneficiare dei servizi proposti è necessario prendere un appuntamento telefonico al numero 0536 843551 presso la farmacia comunale di Spezzano.

Venerdì 6 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, la Farmacia comunale, in collaborazione con ADMO Emilia Romagna, ha organizzato una giornata dedicata a “Match it now”, evento nazionale per la sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, patrocinato dal Ministero della Salute e promosso da ADMO insieme a Centro Nazionale Trapianti e Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR).

In farmacia verrà distribuito materiale informativo per i clienti e sarà presente un sanitario, volontario dell’Associazione, per dare maggiori informazioni sull’importanza della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Effettuerà anche il colloquio necessario per l’iscrizione a Registro Donatori di Midollo Osseo e assisterà nell’esecuzione del campione salivare che successivamente verrà consegnato al laboratorio di analisi.

ADMO ha infatti dato vita ad un innovativo metodo di gestione dei Donatori di Midollo Osseo con raccolta di campioni salivari per la tipizzazione (l’individuazione dei dati genetici dei potenziali donatori), insieme all’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, Centro Regionale Sangue ed il Centro Riferimento Trapianti,

Tale attività, normata dalla Regione Emilia Romagna e proposta inizialmente in occasione di grandi eventi, viene da alcuni anni svolta in farmacie, centri sportivi e piazze ed ha riscontrato una forte adesione da parte dei potenziali donatori rendendola la principale modalità d’iscrizione in Regione, affiancata dal prelievo di sangue. L’utilizzo dei kit salivari ha permesso, in Emilia-Romagna, di registrare nel tempo un considerevole aumento di potenziali donatori (a Modena nel 2023 sono stati 1.438 i nuovi potenziali donatori iscritti, di questi 1.326 iscritti tramite kit salivare).

La Farmacia comunale di Fiorano Modenese ha già partecipato nel 2022 a questa iniziativa di sensibilizzazione ed iscrizione in outdoor tramite auto-prelievo salivare.