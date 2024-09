Una riunione ampia e approfondita nella quale sono stati affrontati molteplici temi che riguardano il centro storico.

Si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 5 settembre una prima call tra la società di promozione del centro storico ModenAmoreMio e il sindaco Massimo Mezzetti con gli assessori a vario titolo interessati per le loro deleghe a questa parte di città: Andrea Bortolamasi, Alessandra Campororota, Giulio Guerzoni e Paolo Zanca.

Si è trattato di un incontro molto partecipato, più di sessanta i collegati, che ha visto anche la presenza del comandante della Polizia Locale Roberto Riva Cambrino e della direttrice generale Valeria Meloncelli. Sindaco e assessori sono intervenuti fornendo alle associazioni di categoria e ai titolari delle attività informazioni sui progetti attuali e futuri. Attrattività del centro, parcheggi, sicurezza, raccolta differenziata, presenze turistiche in aumento e progetti culturali, lavori pubblici, iniziative specifiche a partire dalla seconda finestra del bando di sostegno al commercio.

In particolare, il sindaco Mezzetti ha confermato un impegno che fa parte del programma di governo per la città, ovvero l’introduzione della nuova figura dello Street Tutor prevista dalla revisione del 2018 della legge regionale sulla “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”. Lo Street Tutor è impegnato infatti in attività di prevenzione dei rischi e di presidio nello spazio pubblico, anche in aree della città dove si crea frequentemente una grande aggregazione. Uno strumento in più, proprio nella chiave della sicurezza integrata, che sarà messo in campo per affrontare alcune problematiche che si creano nelle zone ad alta frequentazione serale e notturna.

Sono state diverse le risposte date da sindaco e assessori alle domande poste dai commercianti e titolari di attività in un confronto aperto e in evoluzione che proseguirà nei prossimi mesi.