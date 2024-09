Nella settimana appena trascorsa, gli agenti della Polizia Locale di Sassuolo e della Polizia di Stato del Commissariato cittadino hanno svolto un’intensa attività di controllo di alcune attività commerciali site nel centro storico della città.

Gli accertamenti dei locali pubblici sono stati operati nell’ambito di un impegno finalizzato alla tutela del consumatore ed a verificare l’osservanza delle norme in materia commerciale, della sicurezza dei locali, ed igienico-sanitaria, oltre al controllo dei frequentatori e gestori delle stesse attività economiche.

Al termine delle ispezioni sono emerse diverse irregolarità, ed i verbali di accertata violazione amministrativa riguardano prevalentemente il mancato rispetto delle norme che tutelano i consumatori come l’assenza del cartello o altri mezzi idonei di informazione che non rendono noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura delle attività commerciali, la mancanza dei prezzi su prodotti esposti in vendita, ed ancora, la presenza di prodotti ortofrutticoli privi della denominazione, origine e categoria.

A conclusione dei controlli sono scattate sanzioni per oltre 2.000 euro ed il sequestro di 100 prodotti alimentari pre-imballati destinati alla vendita al consumatore finale.