In occasione del 53esimo Settembre formiginese, il Centro per le Famiglie di Formigine si trasferisce per un giorno dalla sede di Villa Bianchi a Casinalbo a Villa Benvenuti. L’appuntamento è domenica 8 settembre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 con lo “Spazio Famiglie”, un evento ricco di laboratori creativi e spazi gioco per grandi e piccini.

Sempre nel mese di settembre, la sede formiginese del Centro ospita l’ormai tradizionale Festa di Villa Bianchi, in programma sabato 21 dalle 9.30 alle 12.30. La giornata sarà l’occasione per giocare insieme e presentare alle famiglie le attività dello spazio.

Tra queste, si ricorda il Servizio educativo integrativo “Primi Passi 0-12 mesi”, dedicato ai bambini non iscritti ai nidi d’infanzia, accompagnati dai genitori o da altri adulti di riferimento. Questo servizio offre ai più piccoli l’opportunità di esplorare nuovi materiali, fare i primi giochi in gruppo e conoscere altri bambini e adulti. Allo stesso tempo, gli adulti possono confrontarsi con le educatrici del Centro su tematiche educative e apprendere il massaggio infantile. Il servizio è gratuito ma richiede iscrizione. Ancora, presso Villa Bianchi ha sede: la ludoteca, che propone laboratori per adulti, famiglie e ragazzi per valorizzare il gioco come strumento di socializzazione e prevenzione; il Centro bambini e famiglie, per bambini da 12 a 36 mesi che non frequentano i nidi d’infanzia; lo Spazio aperto, spazio di gioco e socializzazione per bambini e adulti; lo Sportello InformaFamiglie, punto informativo dove trovare informazioni su servizi, progetti e attività del territorio; e attività di mediazione familiare, counselling familiare, individuale e di coppia e Centro ascolto Donne. Per maggiori informazioni e per conoscere gli orari di apertura è possibile consultare il Sito internet del Centro per le famiglie del Distretto Ceramico, sede di Formigine.

Dichiara il Sindaco Elisa Parenti: “La nostra città è sempre più impegnata nel creare servizi a misura di famiglia, e il Centro per le Famiglie distrettuale, con sede a Casinalbo, ne è un esempio prezioso. Questo spazio offre ai bambini la possibilità di giocare e socializzare, mentre i genitori possono entrare in una rete di supporto composta da altri adulti e professionisti. Come madre di una bambina piccola, so quanto sia importante poter contare su servizi che aiutino a bilanciare lavoro e vita familiare. Accanto al Centro per le Famiglie, ci siamo impegnati anche per l’ampliamento dei posti negli asili nido, affinché tutte le famiglie possano avere accesso a risorse fondamentali per la crescita dei loro bambini”.