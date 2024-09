Il bosco è vita. Un bene comune che ricopre il 30% della superficie dell’Emilia-Romagna, alleato fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici, cui è ora dedicata una nuova collana editoriale: “I boschi dell’Emilia-Romagna”. Sette opuscoli informativi per offrire un panorama completo della biodiversità e della consistenza del patrimonio arboreo regionale.

Il primo volume, Introduzione ai Boschi dell’Emilia-Romagna, di 54 pagine, apre la strada alla conoscenza degli ecosistemi forestali regionali e al loro ruolo multifunzionale. In particolare, offre una panoramica sulla consistenza e sulle caratteristiche dei boschi, illustrandone ruolo e funzioni per la società di ieri e di oggi. I testi sono di Martina Mainetti, Erica Mazza, Raoul Romano e Gabriele Locatelli. Le altre sei pubblicazioni saranno stampate e distribuite entro la fine dell’anno.

“Conoscere il patrimonio biologico, naturale e culturale custodito dai nostri boschi- afferma l’assessora regionale alla Forestazione, parchi e biodiversità, Barbara Lori- è fondamentale per una corretta gestione e valorizzazione. Non solo dal punto di vista ambientale ma anche per lo sviluppo di una virtuosa filiera economica”.

“I boschi sono parte della nostra identità e del futuro che stiamo costruendo. Con questa collana vogliamo contribuire a creare una moderna cultura del bosco, straordinario patrimonio di biodiversità, e che chiama in causa ciascuno di noi- conclude Lori-. Per questo motivo gli opuscoli saranno distribuiti gratuitamente a partire dalle Unioni dei Comuni montani, nella speranza che possano essere utili strumenti di cittadinanza attiva”.

La collana

Ogni opuscolo affronterà un tema specifico riportando esempi virtuosi di gestione presenti sul territorio regionale. Testi sulla gestione forestale sostenibile e i servizi ecosistemici, sui boschi e la biodiversità, ma anche su temi specifici come la castanicoltura e i boschi planiziali e ripari, fino ad arrivare a una guida sui tagli boschivi.

Distribuita dal Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo zone montane della Regione, la collana è redatta da tecnici regionali, in collaborazione con esperti in materia forestale e in comunicazione.

L’opuscolo scaricabile dal sito della Regione