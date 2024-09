Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– svincolo 7 Bologna Centro in uscita per chi proviene da A1 Milano-Napoli e in entrata verso A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 7BIS SS 64 Ferrarese oppure lo svincolo 6 Castelmaggiore.

– svincolo 9 San Donato, in uscita per chi proviene da A1 Milano-Napoli e in entrata verso A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 Fiera oppure lo svincolo 10 Roveri.