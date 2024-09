Verificare entro fine mese l’impatto della rimodulazione temporanea del servizio dei bus urbani e, contestualmente, monitorare lo stato delle relazioni sindacali interno a Seta e le prospettive future della stessa azienda e del comparto. Sono i principali obiettivi condivisi nel primo incontro tra l’assessore a Rapporti con le partecipate e Lavoro Paolo Zanca, l’assessore alla Mobilità Giulio Guerzoni e i rappresentanti locali di Uil, Cisl e Cgil, che si è svolto nella mattinata di oggi, venerdì 6 settembre, nella sede comunale di via Santi.

All’incontro hanno partecipato Carmine Bovienzo (Uil Trasporti), Marco Bottura e Alfonso De Gregorio (Filt-Cgil), Rosamaria Papaleo, Francesca Bizzini e Andrea Sirianni (Cisl Emilia Centrale), Rita Scarano (Fit-Cisl Emilia Romagna), Maurizio Denitto (Fit-Cisl Modena).

Scopo del confronto la prosecuzione e il consolidamento del dialogo permanente tra Amministrazione comunale e sindacati modenesi del trasporto pubblico per mettere a fuoco i problemi registrati dal comparto. Tre, nello specifico, le direttrici dell’incontro: lo stato del servizio reso alla cittadinanza, le relazioni sindacali interne a Seta e le prospettive future dell’azienda e dell’intero settore.

Al centro, in particolare, l’impatto su cittadini e lavoratori della rimodulazione temporanea delle corse di linea del servizio urbano di Modena, prevista dal 16 settembre e non oltre maggio, secondo un Piano emergenziale, pianificato da Amo d’intesa col Comune di Modena, per ridurre i disagi derivanti dalla crescente carenza di autisti di Seta (fenomeno registrato il tutto il Nord Italia): “È una situazione che ci preoccupa come preoccupa gli stessi sindacati – dichiara l’assessore Zanca – per questo motivo la terremo monitorata verificando, nelle prossime settimane, con la piena ripresa dell’attività scolastica, la sua efficacia e soprattutto l’impatto sulla città”.

Pur sottolineando le difficoltà nazionali del settore, i rappresentanti sindacali hanno condiviso aspetti critici locali riguardanti il rapporto con Seta, con l’impegno assunto dagli assessori di riportare alla stessa azienda e ad Amo, nelle dovute sedi, le rimostranze registrate: “Questa consiliatura ha tre temi strategici che caratterizzeranno i prossimi anni – sottolinea l’assessore Guerzoni – ovvero le gare di trasporto pubblico, un’unica holding regionale delle aziende Tper, Seta e Start e, soprattutto, gli investimenti che come Comune stiamo portando avanti insieme all’azienda per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio, verso cui l’Amministrazione comunale ha progetti ambiziosi”.