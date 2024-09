CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “L’Ucraina vuole porre fine a questa guerra, ma questo non attraverso la distruzione di una cultura o di una nazione. Ma la Russia ci lascia solo la scelta di lottare e difendere le nostre vite.Il nostro popolo vive ogni giorno e ogni notte sotto la minaccia di droni e missili. Abbiamo dei sistemi di allerta anche grazie all’Italia, ma questo purtroppo non basta per garantire e mettere al sicuro tutto il nostro territorio dagli attacchi russi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al Forum TEHA in corso a Villa d’Este a Cernobbio.

