L’ingresso di una perturbazione porterà condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse sul territorio regionale che, a partire dai settori occidentali al mattino, si estenderanno all’intero territorio dalle ore pomeridiane. I fenomeni risulteranno a carattere temporalesco di forte intensità al mattino sull’appennino occidentale e dalle ore pomeridiane sul settore centro-orientale dove tenderanno ad intensificarsi ulteriormente dalle ore serali.

Temperature stazionarie le minime, comprese tra 20 e 22 gradi; massime in diminuzione comprese tra 24 e 29 gradi. Venti deboli variabili ma con raffiche e rinforzi di forte intensità nelle aree interessate dall’attività temporalesca. In serata e nottata rinforzi da sud/est sulle aree costiere ferraresi e ravennati. Mare poco mosso in giornata. Dalla serata tra mosso e molto mosso.