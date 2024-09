E’ di due feriti, uno in modo grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 6:00 in via Anna Frank a Reggio Emilia. Due le autovetture coinvolte, una persona bloccata nell’abitacolo estratta dai vigili del fuoco. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Reggio Emilia. Sul posto, oltre ai sanitari, la Polizia locale.

Altri tre feriti, tutti trasportati all’Ospedale di Reggio Emilia in condizioni di media gravitĂ , in un altro scontro tra due autovetture avvenuto ieri sera intorno alle 20:00 sulla SS 63, a Felina (Castelnovo Monti). Tre le ambulanze inviate dal 118, sul posto assieme ai Vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.