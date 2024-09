Sulla SNB Nuova Bazzanese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 06:00 di giovedì 12 settembre, sarà chiuso l’allacciamento che dalla Nuova Bazzanese immette sulla Complanare di Bologna, per chi proviene da Vignola e da Bologna, verso la A1 Milano-Napoli, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.