Nelle sale della Galleria d’Arte del Transmanierismo Contemporaneo verrà inaugurata il 13 Settembre alle ore 19,30 la mostra d’Arte contemporanea “METAMORFOSI – Fotografia e a Confronto” di Rossano Dallari e Marco Malavasi.

Opere e Fotografia in un percorso che prenderà tutti per mano in un viaggio emozionale che i due artisti vogliono farci conoscere attraverso la loro classe e creatività.

Rossano è Fotografo, Marco è Maestro d’Arte, un viaggio attraverso la fotografia e opere realizzate a quattro mani e Pop Art.

Opere materiche, opere realizzate unendo la fotografia e la materia, geometrie psichedeliche, Cd-Rom, DVD, glitter e tanto colore sapientemente utilizzato per donare ai visitatori ricordi di un passato non troppo lontano.

Gian Ruggero Manzoni (teorico d’arte, poeta, narratore e artista) spiega:

Dallari si basa su un concetto totale di libertà ed è sempre orientata verso lo stesso, sia per quanto riguarda i processi pittorici e fotografici, sia per i processi contemplativi di ricerca e di ricezione. Ciò significa che la loro concezione dell’arte è rivolta alla trasformazione completa in termini di sviluppo creativo, ma anche di possibili estensioni di effetti, d’origine energetico-spirituale, che i loro lavori infine emanano, e non si basa sulla concezione ghettizzante di: “l’art pour l’art”, bensì il loro fare risulta rivolto a tutti… aperto… a disposizione della fruizione di chi partecipa a tale visione, anche se la visitatrice e il visitatore dell’esposizione risultano all’oscuro di quelli che sono stati i principi che hanno dato vita alle creazioni che si trovano dinnanzi.

Mentre per Marco Malavasi:

Per lui la Pop Art ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo della creatività, essendo un cambiamento di ricerca etico-estetico che voleva trovare un punto di incontro tra arte e individui comuni, abbandonando completamente il concetto di arte per pochi.

Con i suoi quadri pop il nostro artista ha concentrato il suo focus su immagini familiari per le persone (oggetti di uso quotidiano, pubblicità, “incastri” o “accostamenti” cromatici) e ha introdotto nel suo fare anche il presentare compilazioni a muro di cd-rom in cui ha in precedenza registrato tutto il suo percorso di ricerca grafico-industriale. Per lui la Pop è nata come una vera e propria alternativa all’espressionismo astratto il quale cercava l’ispirazione unicamente nelle emozioni del momento, mentre la Pop era più interessata, come ancora lo è, a rappresentare la società di un’epoca; nel nostro caso (cioè in ambito occidentale) quel sistema divenuto consumistico a seguito del boom economico dell’ultimo dopoguerra. Infatti, spesso, le opere pop vogliono provocare, vogliono mettere lo spettatore davanti alla realtà, davanti a un modello sociale basato, in particolare, sullo spreco e sul sempre più dilagante uso della tecnologia.

La mostra è curata da Gian Ruggero Manzoni, Stefano Danieli e Lisa Reghizzi ed è organizzata da Anima&Colors SRL – Galleria del Transmanierismo Contemporaneo di Sassuolo in via Felice Cavallotti 132. ( scala interna primo piano).

Sarà presentato il Catalogo (METAMORFOSI – fotografia e pittura a confronto) durante l’inaugurazione e Giovedì 19 Settembre durante un aperitivo presso la galleria del Transmanierismo Contemporaneo alle ore 19,30. ( per la serata del 19 Settembre è necessaria una prenotazione).

Dal 13 al 29 settembre 2024 mostra d’arte contemporanea di Rossano Dallari e di Marco Malavasi presso la Galleria d’Arte del Transmanierismo Contemporaneo.

Venerdì 13 Settembre alle ore 19,30 è prevista l’inaugurazione con la presenza degli artisti, Gian Ruggero Manzoni e Lisa Reghizzi.

Con il patrocinio della città di Sassuolo, città di Toano e la città di Maranello.

Per informazioni al numero di telefono 389 5556607 (Stefano Danieli).