Brutta avventura per due coniugi milanesi, stamane a funghi nella zona di Passo del Lupo nel comune di Sestola. Mentre camminavano nel bosco la donna, 72 anni, è precipitata lungo un canalone per circa 20 metri, riportando un doloroso trauma alla schiena

che non le ha consentito di rialzarsi. Erano da poco passate le 10:00 quando il marito ha allertato il 118. Sono stati inviati sul posto la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino con un infermiere della Stazione Monte Cimone, l’ambulanza di Sestola e l’elicottero

118 di Pavullo dotato di verricello, con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS.

L’elicottero è arrivato per primo nella zona dell’evento ma, causa la fitta vegetazione, ha sbarcato il personale un po’ distante. La squadra del CNSAS, partita da Fanano, ha raggiunto la paziente calandosi con le corde, e a seguire l’equipaggio del mezzo di soccorso

avanzato. La donna, visitata dal medico anestesista è stata immobilizzata

sulla barella e recuperata, prima con tecniche alpinistiche fino ad un punto idoneo, poi con il verricello. E’ stata poi trasportata in codice di massima gravità all’Ospedale Maggiore di Bologna. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Fanano.