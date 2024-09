Procedeva “a zig zag” lungo il rettilineo di strada Morane, con direzione Vaciglio, verso le 23.30 di lunedì 9 settembre, ma è stato visto da un operatore di Polizia locale fuori servizio che ha immediatamente avvisato i colleghi della Sala Operativa del Comando di via Galilei.

Una pattuglia già in zona per ordinari controlli del territorio ha intercettato il veicolo, un Fiat Ducato, all’altezza della rotatoria tra strada Morane e le vie Toscana e Liguria, intimandogli di fermarsi. L’uomo alla guida del furgone, un cittadino italiano di 55 anni nato a Napoli e residente a Modena, ha dapprima tentato la fuga, ma vistosi inseguito dall’autovettura della Polizia locale ha ben presto desistito, fermandosi dopo poco più di un chilometro, lungo via Salvo D’Acquisto.

Alla prova dell’etilometro, il conducente è risultato positivo con un valore di alcol nel sangue pari a 1,45, di poco inferiore al triplo del consentito (0,5 grammi per litro); rientra pertanto nella seconda fascia individuata dall’articolo 186 del Codice della Strada. È quindi scattato il ritiro immediato della patente e il deferimento all’Autorità giudiziaria che stabilirà in quale misura applicare le sanzioni penali ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida. La collocazione dell’episodio nella fascia oraria notturna potrebbe comportare una maggiorazione della sanzione.

Il furgone, di proprietà del conducente, è stato posto sotto sequestro e affidato a una persona di sua fiducia, giunta in via Salvo D’Acquisto poco dopo il risultato positivo del test alcolemico.