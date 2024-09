La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino senegalese di 25 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per il reato di ricettazione.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17.00, la Squadra Volante, durante lo svolgimento del servizio di controllo del territorio, ha proceduto al controllo di alcuni giovani che si trovavano all’interno del parco Novi Sad, uno dei quali alla vista della Polizia si è dato alla fuga. Il 25enne è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti – come risultato da successiva prova narcotest – circa 23 grammi di Hashish e 0,20 grammi di ecstasy (MDMA) divisi in diversi involucri, e la somma in contanti di 40 euro.

La perquisizione è stata estesa al domicilio con esito positivo: sono stati rinvenuti 5,8 grammi di Cocaina, una somma di denaro di 155 euro e un telefono cellulare, risultato essere oggetto di furto.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.