Stamane un gruppetto di uomini si trovava a funghi nella zona di Foce al Giovo, dove si trova il valico più alto dell’Appennino, la cresta spartiacque che divide le regioni Toscana ed Emilia Romagna. Mentre il gruppo si trovava su un costone erboso intento a cercare funghi, uno di loro, un uomo di 73 anni residente a Camaiore (LU), mentre camminava a ridosso di un canalone è scivolato precipitando per diversi metri, fermatosi solo nel sentiero

sottostante. Nella caduta l’uomo ha riportato un trauma alla testa, ad una gamba e un trauma al torace.

Erano circa le 13 quando gli amici hanno chiamano il 118 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa ha inviato sul posto l’elicottero del 118 di Pavullo, dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino, stazione Monte Cimone. Il primo ad arrivare sul posto è stato il mezzo di soccorso avanzato che ha sbarcato l’equipaggio tecnico e sanitario nelle immediate vicinanze.

Il paziente, una volta raggiunto, è stato visitato e stabilizzato dall’anestesista. Immobilizzato sulla barella è stato calato, con manovre alpinistiche, in un punto idoneo per essere recuperato con il verricello. L’uomo è stato poi trasferito all’ospedale di Pisa.