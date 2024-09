Il Gruppo Giovani di Federmanager organizza a Bologna il 18 settembre la Semifinale Nord Est del Premio Giovane Manager, iniziativa giunta alla sesta edizione che valorizza, riconosce e premia le migliori competenze degli associati under 44 realizzata in collaborazione con Federmanager Academy, Accademia di Comunicazione Strategica, Jefferson Wells Italia, POLIMI Graduate School of Management e Federmanager.

Come nelle precedenti edizioni, è previsto che i migliori candidati vengano premiati in 4 semifinali sul territorio nazionale. Ogni semifinale assegna il riconoscimento a 10 manager della macro area corrispondente, fino a giungere alla short list di 10 finalisti che si contenderanno il titolo di migliore Giovane Manager dell’anno, il quale verrà assegnato in occasione della finale che si terrà entro fine 2024. Come di consueto verrà inoltre riconosciuto un premio speciale per il migliore giovane “Expat Manager”, dedicato ai numerosi iscritti all’associazione che lavorano all’estero.

Ad ospitare la seconda delle quattro semifinali del Premio, per l’area Nord-Est – che comprende Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Trentino Alto Adige e Veneto -, è il Cineca, presso la sede di via Magnanelli a Casalecchio di Reno.

Location in linea con il tema dell’edizione, “IANG – Intelligenza Artificiale Nuove Generazioni”, che affronterà il tema dell’impatto che la IA produrrà sulle modalità di produzione, ma anche sulle dinamiche del lavoro per le prossime generazioni, con particolare attenzione ai risvolti etici e sociali.

La prima semifinale, dedicata al Centro-Sud, si era svolta il 12 luglio a Matera. Le prossime tappe saranno a Genova, con la semifinale Nord-Ovest, a Bergamo con la semifinale Lombardia e infine a Roma appuntamento con la finalissima.

Ad illustrare il meccanismo del contest è Antonio Ieraci, coordinatore del Gruppo Giovani Federmanager: “Ogni anno i migliori giovani associati alla nostra Federazione hanno la possibilità di candidarsi al premio presentando il loro curriculum vitae, di partecipare ad un assessment con una società di headhunting partner nel progetto e di essere selezionati e premiati tra i 40 Silver Manager (10 per ogni area geografica: Nord-Est, Lombardia, Nord-Ovest, Centro-Sud), da cui verranno poi selezionati i 10 Gold Manager ed infine un Platinum Manager, vincitore dell’edizione nazionale. Attraverso il riconoscimento Expat manager, uno ogni anno, vogliamo invece riconoscere e valorizzare la crescita manageriale all’estero”.

“Ricordiamo che tra i Gold Manager della scorsa edizione – sottolinea Nicola Gallazzi, coordinatore del Gruppo Giovani di Federmanager Bologna – Ferrara-Ravenna – c’è anche un giovane talento di Bologna, Alireza Filè Moussavi, General Manager di Ima Automation Fasp, Automation Division, e-Mobility Business. Iscritto a Federmanager Bologna–Ferrara–Ravenna, è attivo da tempo nel Gruppo Giovani di Federmanager. Ora siamo impazienti di assegnare i riconoscimenti per la sesta edizione per il nostro territorio”.

La scorsa edizione aveva visto tra i Silver Manager anche altri manager del territorio: oltre ad Alireza Filè Moussavi, Francesca Protano (CNH Italia), Lucia Barbara Silvestri (Aeroporto di Bologna), Matteo Tirotto (The Estée Lauder Companies Inc.), Nicola Zannoni (Conserves France) e Alessandro Zurlo (Impresa Pizzarotti & C.). Due di loro, Protano e Moussavi, sono arrivati fino alla finale nazionale aggiudicandosi 2 dei 10 riconoscimenti quali Gold Manager.

“Tutti aderiscono alla community regionale Manager tra Manager, un percorso di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna che trasferisce ai Giovani Manager le skills non disponibili all’inizio della carriera o nella formazione. Si parla di quello che le scuole non insegnano, guidati da una psicologa e da un business developer e sempre arricchiti dal confronto aperto e continuo con un gruppo di colleghi.”

Il programma

Appuntamento alle 16 del 18 settembre per un momento di networking informale, seguito alle 17 dai saluti del presidente di Federmanager Emilia-Romagna e Bologna-Ferrara-Ravenna Massimo Melega e dalla tavola rotonda composta da Marco Moscatti (CEO di TEC Eurolab S.r.l. e presidente Giovani Imprenditori Confindustria Giovani), Sara Anselmi (Global Partner Solutions Lead di Microsoft), Cristiano Boscato (CEO di Dinova e Top 100 Forbes ITA), Alessandra Pietroletti (Equity Partner di EY) e Nicola Gallazzi (Coordinatore del gruppo Giovani Manager di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna) dove verrà affrontato il tema dell’impatto che l’IA avrà sulla gestione aziendale e le dinamiche del lavoro, con particolare attenzione agli effetti sulle diverse generazioni coinvolte, dal punto di vista etico e sociale. Terminata la tavola rotonda sarà la volta delle premiazioni. Alle 19 è prevista la conclusione dei lavori.