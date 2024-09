È un Palacus rinnovato e sostenibile quello presentato oggi al Centro Universitario Sportivo Terrapieno. Grazie ad un investimento di 3 milioni di euro, il palazzetto multifunzionale dell’Università di Bologna è stato oggetto di numerosi interventi che hanno permesso di completare ed integrare i lavori realizzati nel corso di un precedente progetto che aveva visto il completo rifacimento del pavimento in parquet dei campi da gioco e l’avvio della messa a norma ai fini antincendio della struttura.

I nuovi interventi sugli spazi esterni hanno previsto il completo rifacimento della copertura dei campi da gioco e delle tribune. Il tetto è stato realizzato con materiali dotati di elevato potere isolante dal punto di vista termico e con un trattamento superficiale in grado di riflettere la radiazione solare incidente riducendo sensibilmente l’ingresso di calore in estate (cool roof). Sono inoltre stati rinnovati tutti i lucernai presenti sulla copertura dei campi di gioco, delle tribune, del corridoio, degli spogliatoi atleti ed arbitri. Anche le scale di accesso alle tribune sono state completamente rinnovate.

Negli spazi interni sono stati completati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi iniziati col precedente progetto.

Inoltre, sul tetto del Palacus è stato installato un nuovo impianto fotovoltaico da 50 kilowatt costituito da 120 pannelli in silicio monocristallino: l’impianto permetterà di autoprodurre circa un terzo dell’energia elettrica che il palazzetto consuma annualmente, intervento che risponde agli obiettivi del Piano Energetico dell’Università di Bologna. Con un investimento complessivo di 60 milioni di euro entro il 2030, il Piano Energetico prevede infatti una serie di interventi per arrivare a coprire fino al 17% del fabbisogno di energia elettrica dell’Alma Mater grazie a impianti fotovoltaici di ultima generazione.

Il Palacus è la struttura coperta del Centro Universitario Sportivo Terrapieno, che ospita le attività del CUSB, il Centro Universitario Sportivo di Bologna. Oggi il palazzetto ha una struttura interna modulare che permette di ospitare tre campi da basket, tre campi da volley, un campo da calcio a cinque, un campo da hockey indoor, oltre ad essere dotato di una tribuna da trecento posti coperti, sei spogliatoi per atlete e atleti, uno spogliatoio per arbitri e un ambulatorio medico.

I lavori di rinnovo e di efficientamento energetico del Palacus – finanziati grazie alla Linea A del Bando MIUR II per l’edilizia universitaria – vanno a completare l’opera di rivitalizzazione del Centro Universitario Sportivo Terrapieno, che nella sua parte esterna comprende anche una pista di atletica completamente rinnovata, con omologazione per eventi nazionali e internazionali, due campi da calcio a cinque e cinque campi da calcio a sette, un campo per ultimate frisbee e una tribuna.

