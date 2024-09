I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato, in due circostanze diverse, tre persone durante i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio nelle strade del centro cittadino.

Una 40enne e un 47enne sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bologna Centro che stavano pattugliando le vie centrali, con particolare riferimento al “Quadrilatero”. La zona era stata segnalata dai cittadini ai Carabinieri per la presenza di una donna, verosimilmente dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’informazione acquisita dai Carabinieri è stata confermata alla vista della donna che si stava aggirando con fare sospetto davanti a un palazzo condominiale. A quel punto, i Carabinieri si sono avvicinati alla donna, 40enne, e dopo averla informata della situazione, sono saliti nell’appartamento per una perquisizione domiciliare. Le operazioni di ricerca a casa della donna, sono terminate col sequestro di: 555 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 355 pillole di sostanza stupefacente del tipo “ecstasy”, 67 grammi di sostanza stupefacente del tipo MDMA, 53 grammi di sostanza stupefacente del tipo chetamina, 0,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 280 euro e materiale attinente alla pesatura e al confezionamento della merce. Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno identificato un conoscente della donna, 47enne che si era recato a casa della stessa, essendo in possesso di un altro mazzo di chiavi. A quel punto, i Carabinieri, sospettando della complicità dell’uomo, hanno proseguito le operazioni di ricerca nel suo appartamento, situato in un’altra zona del centro storico. A casa del 47enne, i Carabinieri hanno trovato 165 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 119,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 2.655 euro e materiale attinente alla pesatura e al confezionamento della merce.

Un automobilista 39enne, invece, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile durante un posto di controllo alla circolazione stradale che stavano effettuando in via del Lavoro. Alla vista del conducente che appariva agitato, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione veicolare e durante le ricerche nei vani porta oggetti, hanno trovato tre involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di 9 grammi. Le operazioni avviate dai Carabinieri sono proseguite nell’abitazione del soggetto che deteneva due bilancine di precisione.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, ha disposto di procedere con: la traduzione della 40enne e del 47enne presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato di Bologna e il giudizio direttissimo nei confronti dell’automobilista 39enne.