Si è recata al supermercato a Poviglio per fare spesa, posando la sua borsa nel carrello che spingeva, ignara che ogni suo movimento venisse seguito da una ladra che, approfittando di un momento di distrazione in cui la vittima era presa a guardare i prodotti sugli scafali, si è avvicinata al carrello sfilando dalla borsa il portafogli della vittima che si è avveduta del furto solo alla cassa, quando era il momento di pagare la spesa. La derubata si è quindi rivolta ai carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, che hanno avviato le indagini identificando la presunta ladra, grazie anche alle immagini dei video estrapolati dal sistema di videosorveglianza del supermercato.

Con l’accusa di furto aggravato i Carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia una 53enne modenese domiciliato nel comune di Scandiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale durante.

L’origine dei fatti la mattina del 21 agosto scorso, quando una 75enne residente a Castelnovo Sotto si è recata alla Conad di Poviglio per fare la spesa. Carrello fra le mani con la borsa appesa, la donna è andata per i vari corridoi, ignara di essere seguita da una donna che, approfittando di un momento di distrazione in cui la vittima era presa a guardare i prodotti sugli scafali, si è avvicinata al carrello sfilando dalla borsa il portafogli della vittima contenente danaro, documenti personali e bancari. La vittima, che si è avveduta del furto alla cassa quando era il momento di pagare la spesa, si è presentata quindi ai carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto dove ha formalizzato la denuncia. Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza interne ed esterne al supermercato, è stato possibile per i carabinieri ricostruire il momento esatto del furto e ottenere dettagli del volto della presunta responsabile. Le telecamere esterne hanno inoltre permesso di individuare l’autovettura utilizzata dalla sospettata, una Fiat Punto di colore grigio chiaro. Ulteriori verifiche sui varchi stradali di interesse e il controllo delle immagini riprese dagli stessi hanno permesso di identificare il veicolo in questione e di risalire all’identità del proprietario. Attraverso l’analisi delle frequentazioni di quest’ultimo, si è giunti alla completa identificazione della presunta donna coinvolta nel furto. L’identificazione della presunta responsabile ha visto quindi i carabinieri di Castelnovo Sotto denunciarla per il reato di furto aggravato.