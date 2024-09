Il Comune di Campogalliano ha presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura al bando dedicato al “recupero e valorizzazione di aree già interessate da attività estrattive”. Si tratta di un progetto ambizioso che prevede la piantumazione di 123 alberi nell’area dei Laghi Curiel, uno dei più importanti patrimoni ambientali del territorio e oggetto di frequenti esondazioni del fiume Secchia. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo concreto nella strategia più ampia di valorizzazione e sviluppo dell’area, volta a renderla più resiliente e sostenibile nel tempo.

La selezione delle alberature è stata affidata a un agronomo esperto, che ha scelto specie ripariali, particolarmente adatte agli ambienti caratterizzati da fluttuazioni del livello dell’acqua. Queste piante (ad es. Acero campestre, Ontano nero, Frassino maggiore), capaci di resistere a periodi di allagamento e di prosperare in condizioni di elevata umidità, giocheranno un ruolo cruciale nel rafforzare la resilienza dell’area di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici.

Il progetto non si limita alla semplice piantumazione, ma mira a creare un ecosistema più stabile e resistente, in grado di fornire importanti benefici ambientali. Le nuove alberature contribuiranno a contrastare l’erosione delle sponde dei laghi e ad incrementare la biodiversità locale, favorendo la creazione di nuovi habitat per la fauna e la flora autoctone. Inoltre, la capacità delle piante di assorbire CO2 avrà un ruolo fondamentale nella lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico, migliorando anche la qualità dell’aria.

“Questo intervento – dichiara il vicesindaco Damiano Pietri che ha coordinato il progetto – si inserisce in una visione più ampia dell’amministrazione comunale, volta a valorizzare il patrimonio ambientale del territorio e a rendere i Laghi Curiel una meta di riferimento non solo per le attività sportive e ricreative, ma anche per l’educazione ambientale e la fruizione sostenibile degli spazi verdi. La combinazione tra natura, sport e benessere sarà al centro di questa trasformazione, con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai visitatori un luogo in cui vivere e rispettare l’ambiente. Il Comune di Campogalliano continuerà a monitorare e promuovere iniziative di questo tipo per garantire una crescita sostenibile del territorio.”