Sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 si svolgerà la 155° edizione della Fiera “BIBBIANO PRODUCE”: un ricco programma di appuntamenti che si propone di valorizzare e promuovere le eccellenze, agroalimentari e non solo, del nostro territorio.

Sabato 14 settembre, dalle ore 15.30, presso Piazza Luigi Reverberi, si svolgerà l’iniziativa LET’S SPORT: esibizioni di pattinaggio e mini-torneo di basket a cura di Polisportiva Bibbianese. Contestualmente, in Piazza Libero Grassi, saranno presenti i punti ristoro a cura di Auser e Pro Loco. Dalle ore 19.30, la Piazza sarà animata dall’intrattenimento musicale.

La serata inizierà con l’esibizione live dei Blu di Prussia, progetto musicale del cantautore Daniele Cattani che nel corso degli anni si è tramutato in un collettivo di artisti, trasformandosi in un vero e proprio gruppo rock, e proseguirà, dalle ore 21.30, con il dj set a cura di DJ ALPY.

Domenica 15 settembre, alle ore 9.30, presso Piazza Libero Grassi, sarà inaugurata la 155° edizione della Fiera “BIBBIANO PRODUCE” con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e dell’Assessore regionale all’Agricoltura e Agroalimentare Alessio Mammi. A seguire, premiazione dei donatori a cura di Avis Bibbiano ODV. Alle 10.45, presso la Scuola dell’Infanzia Salvador Allende, sarà inaugurata la Casetta nel Parco realizzata durante l’estate da alcuni genitori. L’iniziativa, dal titolo evocativo “Dare forma alla partecipazione: gesti di cittadinanza”, un modo per dichiarare il diritto ad una Scuola fatta di relazioni e di ambienti di qualità che diventano significativi nel momento in cui sono partecipati e condivisi con tutti i soggetti che ne vivono gli spazi; dove ognuno si sente protagonista e risorsa irrinunciabile. Alle 11.15, presso il Centro Diurno L’ABBRACCIO, si svolgerà l’inaugurazione della mostra “…vecchi ma non da buttare”: oggetti di uso quotidiano che prendono vita in una forma insolita, da ammirare come opere d’arte. Un progetto che ha impegnato gli ospiti e le operatrici in attività di riciclo virtuoso. L’esposizione sarà visitabile nel corso di tutta la giornata. A seguire, presso Piazza Libero Grassi, si svolgerà il tradizionale appuntamento con il taglio della forma di Parmigiano Reggiano, affidato quest’anno alla Latteria Moderna. Per tutto il corso della giornata saranno presenti: mercato straordinario, stand enogastronomici, artigianali e commerciali, mercatino dei produttori locali, artisti dell’ingegno, punti ristoro e luna park. Alle ore 16.00, appuntamento in Piazza Libero Grassi con l’animazione di “Mamma Me La Canti?”, intrattenimento dedicato ai piccoli ospiti della Fiera e alle loro famiglie. Alle ore 17.00, in Piazza Luigi Reverberi, ritorna l’appuntamento con lo sport grazie alle esibizioni di Judo e Aikido a cura di Uchi Oroshi Judo. A conclusione della manifestazione, dalle ore 19.00, in Piazza Libero Grassi, si esibirà la giovane band reggiana “Il Giardino dei Pini”.