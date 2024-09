“La scuola è un pilastro fondamentale della nostra comunità. E’ un luogo di crescita, di apprendimento, di condivisione e di socializzazione”: così il sindaco Elio Ivo Sassi, alla vigilia della ripresa delle lezioni, ricorda agli studenti e alle proprie famiglie, agli insegnanti e agli altri addetti del settore, il ruolo prezioso di questa istituzione.

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i villaminozzesi – continua il primo cittadino – rivolgo a bambini, ragazzi e adulti, sinceri auguri per il nuovo anno scolastico. Che sia, in particolare per gli allievi, un cammino ricco di soddisfazioni, scoperte e successi. Che la curiosità e il desiderio di conoscere e d’imparare rappresentino i loro compagni di viaggio”.

Nel capoluogo ha anticipato l’apertura, nei giorni scorsi, l’asilo nido comunale Abete bianco, ospitato temporaneamente nell’ex scuola materna Iori e Olmi, in attesa dei lavori di ristrutturazione della propria sede, previsti in autunno ed inverno. Sempre a Villa sono pronte a riaprire le porte la scuola dell’infanzia e le primarie di primo e di secondo grado. Al via anche le scuole dell’infanzia e le “elementari” di Minozzo e di Asta.

“In tutti i plessi – conclude Elio Ivo Sassi – sono state effettuate, durante il periodo estivo, le manutenzioni ordinarie, in sintonia con la dirigenza scolastica, al fine di assicurare ai nostri alunni ambienti idonei a garantire il rientro a scuola in piena efficienza e sicurezza. Anche i servizi comunali dedicati sono completamente a disposizione, in continuità con le precedenti annate formative”.