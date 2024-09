TORINO (ITALPRESS) – Ti aspetti un Toro arrembante, invece sono i “lupi” a sfiorare la vittoria. Il Lecce si morde le mani perchè si è ritrovato sulla sua strada un Milinkovic-Savic in vena di grandissimi interventi. Imprecisione giallorossa condita da una forma strepitosa del portiere di Vanoli. Lo 0-0 finale si spiega così. La prima occasione è per il Torino. Ilic, al 5′, per Ricci che colpisce male e la palla finisce alta. Il Lecce gioca a viso aperto senza timori reverenziali. Al 9′ sassata di Krstovic di poco sul fondo. Berisha prova a solleticare Milinkovic-Savic e quasi quasi ci riesce pure. Esce l’infortunato Vojvoda, i salentini continuano a martellare gli avversari. Cross di Berisha per la testa di Krstovic, Milinkovic-Savic è pronto (27′). Identica situazione al 33′ con medesimo esito. Al 35′ è Morente a sfiorare il gol, sempre con un colpo di testa. Due minuti ancora ed un tiro violento di Krstovic finisce a lato di pochissimo. Nella ripresa ancora Lecce all’assalto. Al 4′ Gallo, due minuti dopo Morente sfiorano il vantaggio. Lo spagnolo reclama un rigore mentre il Torino guadagna metri e Rebic esce di scena. Al 22′ Lecce ad un passo dal gol quando Krstovic fionda un pallone su cui Milinkovic-Savic è superbo. L’assist era stato di Morente, tra i migliori in campo. Due minuti dopo (24′) il duello si rinnova con il portiere del Torino assoluto protagonista. Al 28′ è Coco a salvare alla disperata su Krstovic ormai prossimo a battere a rete. Nel finale Baschirotto sfiora l’autorete mentre Lazaro salva su Pierotti e Krstovic che (41′) filavano verso la porta granata. Il Lecce continua ad attaccare ma il risultato non si sblocca ed il punto premia i granata, che agganciano in testa i ‘cuginì della Juventus, mentre i salentini escono tra un uragano di applausi dei loro tifosi.

– Foto Image –

(ITALPRESS).