Questa mattina i Carabinieri di Modena erano presenti in occasione del suono della campanella di avvio del nuovo anno scolastico, in prima linea per garantire una maggiore cornice di sicurezza e serenità agli studenti che hanno fatto ingresso agli istituti.

In linea con le iniziative promosse in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell’intera provincia i Carabinieri hanno incrementato i servizi in corrispondenza degli orari di apertura e chiusura delle scuole.

L’Arma modenese intende essere quanto più vicina ai giovani studenti anche nel corso dell’anno scolastico, attraverso percorsi di educazione e incontri finalizzati a diffondere la cultura della legalità, affrontando importanti temi, come il bullismo, la violenza di genere, la sicurezza stradale, al fine di contribuire a costruire un futuro improntato alla legalità e al rispetto dei diritti di ogni individuo.