Primo giorno di scuola per centinaia di studenti mirandolesi. Il Sindaco Letizia Budri, questa mattina, ha voluto portare il proprio saluto ai giovani che hanno ufficialmente iniziato l’anno scolastico 2024/25. Un momento importante, in special modo per i ragazzi/e del primo anno, vissuto con il sano entusiasmo e la curiosità di chi si affaccia ad un mondo nuovo, fatto di scoperta, amicizie e relazioni da costruire. Un percorso possibile grazie all’impegno e alla professionalità dei Dirigenti Scolastici, dei Professori e di tutto il personale che lavora all’interno dei nostri Istituti.

“E’ un’emozione poter essere presente in un giorno tanto importante per tanti e tante giovani mirandolesi – ha aperto nel suo intervento il Sindaco Letizia Budri – Ogni inizio rappresenta un futuro che si spalanca: la giornata di oggi rappresenta un momento importante per tutta la comunità. Non saranno solamente conoscenze e apprendimenti che caratterizzeranno il vostro percorso scolastico, bensì vivrete tanti momenti utili a costruire rapporti personali che vi rimarranno tali per tutta la vita. La Scuola è certamente impegno e sacrificio ma è anche occasione di per creare relazioni e sa regalare tanto in materia di crescita umana e personale”.