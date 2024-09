Questa mattina intorno alle 6:00, presso un’azienda di via Radici Sud a Roteglia di Castellarano, si è verificato un grave incidente sul lavoro in conseguenza del quale un operaio 46enne di Toano ha subito gravissime lesioni all’arto inferiore sinistro che rischia di essere amputato. L’uomo è stato immediatamente soccorso ed elitrasportato trasportato all’ospedale di Reggio Emilia le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti in prima battuta i Carabinieri delle stazioni di Toano e Castellarano immediatamente raggiunti dal personale del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio. Per circostanze al vaglio, una pedana in metallo in movimento su un binario avrebbe colpito la gamba sinistra dell’operaio.