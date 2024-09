Anche a Reggio Emilia da domani prende il via la Settimana europea della Mobilità (Sem), l’iniziativa in programma fino al 22 settembre con cui la Commissione europea promuove comportamenti e scelte di mobilità sostenibile, dettate dalla crescente necessità di rendere gli spostamenti urbani sempre più ecologici e funzionali alla qualità di vita delle persone e dell’ambiente.

Domani, martedì 17 settembre (in caso di pioggia posticipato a venerdì 20 settembre) con ‘Chi sceglie la bici merita un premio’: dalle 7.30 alle 11.30, in collaborazione con l’associazione Fiab Reggio Emilia-Tuttinbici, si svolge il monitoraggio e computo, con distribuzione di materiali informativi e gadget, degli accessi in bicicletta e monopattino al centro storico, ai poli scolastici e alla Stazione ferroviaria centrale. I punti di accesso sono: porta Santo Stefano, porta San Pietro, porta Castello, viale Simonazzi/via Tiziano, piazzale Marconi, sottopasso ciclopedonale della Stazione centrale, ingressi al polo scolastico superiore di via Makallè e via Paterlini.

Nel pomeriggio, alle 14.30, in Sala del Tricolore è in programma la consegna al Comune di Reggio Emilia della bandiera Fiab dei Comuni Ciclabili, un’iniziativa che riconosce l’impegno di tutte quelle Amministrazioni locali che mettono in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta. A ritirare il premio saranno il sindaco Marco Massari e l’assessora alle Politiche per il clima e mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini.

Tema di questa edizione è “Shared public space – Spazio pubblico condiviso”, con l’obiettivo di incoraggiare i Paesi e le città partecipanti alla Settimana a promuovere azioni che incentivino a condividere lo spazio pubblico e ad assicurare che tutti, soprattutto pedoni e ciclisti, possano muoversi in modo sicuro e confortevole in un ambiente piacevole.

IL PROGRAMMA DELLA SEM – La Sem prosegue con il seguente programma:

Domenica 6 ottobre,

Per tutta la settimana, inoltre, saranno diverse le iniziative e gli eventi promossi in città, a cura di Fiab Reggio Emilia–Tuttinbici.

Mercoledì 18 settembre , alle ore 18 al centro sociale dell’Orologio è prevista la presentazione della pubblicazione ‘Ciclovia del Sole’ , la guida che percorre l’itinerario della Tratta 2 dal Lago di Garda e Verona a Bologna, a cura dell’autore Claudio Pedroni.

Domenica 22 settembre , ‘ Ruote di gusto’ propone una biciclettata da Reggio Emilia a lle prime colline nel territorio fra Albinea e Scandiano per strade minori (ritrovo alle ore 8.30 presso il ponte di San Pellegrino oppure alle ore 9 presso l’agriturismo ‘La Razza’ di v ia Monterampino 7, a Canali).

Venerdì 27 settembre verrà riproposto il ‘ No Park(ing) day’ con la trasformazione temporanea di un parcheggio per automobili in uno spazio pubblico di socialità: dalle 7.30 alle 13 i parcheggi sul fronte della scuola secondaria di primo grado ‘Gino Bartali’ saranno trasformati in sede di attività a disposizione delle scuole.

Domenica 6 ottobre, alle ore 16 al parco Nilde Iotti, nell’area verde prospiciente la Rsa Le Magnolie (ingresso da via Belgio), è in programma l’inaugurazione della Pista comunale di mountain bike, n ell’ambito delle iniziative di Bimbinbici. Intervengono il sindaco Massari e l’assessora Bonvicini. Sempre domenica torna “Bimbimbici”, evento dedicato a una città a misura di ciclista con il coinvolgimento dei bambini delle scuole e delle loro famiglie. Ritrovo è in piazza Martiri del 7 luglio e serpentone di biciclette sino al parco Nilde Iotti dove avverrà l’inaugurazione della nuova pista da Mountain Bike, animazioni e merenda.

ABBONAMENTI ‘SPECIALI’, QUALITÀ URBANA E SICUREZZA – A Reggio Emilia, per iniziativa del Comune, il programma si estende in realtà fino al 6 ottobre. Accanto alle iniziative di sensibilizzazione, educazione e comunicazione rivolte al mondo della scuola e alla cittadinanza per diffondere la cultura della sostenibilità, aggiunge – in collaborazione con l’Agenzia per la mobilità e l’azienda di trasporto pubblico Seta – la promozione di una serie di azioni e agevolazioni per incentivare l’utilizzo dei mezzi del Trasporto pubblico locale (Tpl).

Senza trascurare la presentazione degli interventi infrastrutturali in corso o di fresca realizzazione dedicati alla sicurezza ed all’educazione stradale, come la nuova pista di avvicinamento all’uso della mountain bike al parco Nilde Iotti, ed alla qualità degli spazi urbani frequentati da ciclisti e pedoni, quale la riqualificazione dei Fronti scolastici.

Collegate alla Settimana europea della mobilità sono inoltre alcune iniziative legate alla formazione e alla sensibilizzazione, tra cui la presentazione di una nuova campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale, che sarà visibile a partire dal 21 settembre per sensibilizzare e informare sulla moderazione della velocità e il rispetto dei limiti che, se superati, in caso di impatto possono provocare incidenti gravi fino alla morte dell’investito.

Proseguono inoltre le attività promosse in collaborazione con le scuole, tra cui BiciBus/ Pedibus e Strade scolastiche con le primarie e secondarie di primo grado e la ripresa dei Laboratori sulla mobilità ciclistica gratuiti rivolti a tutti gli ordini di Scuole in virtù di una collaborazione fra Comune e Tuttinbici Fiab. Si terrà infine in autunno il nuovo corso per Mobility manager scolastici, organizzato dal servizio Mobilità urbana del Comune nell’ambito del Progetto Re-Clacs e riservato in particolare ai dirigenti scolastici, insegnanti e pedagogisti.

SALTA SU! E I NUOVI COUPON: INCENTIVI AL BUS – Al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico urbano, viene confermata anche per l’anno scolastico 2024-25 ‘Salta su!’, l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna che permette alle studentesse e agli studenti minori di 18 anni di viaggiare gratuitamente su bus e treni regionali per andare a scuola. Grazie a questa iniziativa hanno diritto all’abbonamento gratuito, senza dover presentare l’attestazione Isee 2024, gli studenti e le studentesse residenti a Reggio Emilia, che rientrano in uno di questi casi:

nati dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2018 e iscritti per l’anno scolastico 2024-2025 a un istituto di scuola primaria o scuola secondaria di primo grado;

nati dal primo gennaio 2019 al 30 aprile 2019 e iscritti alla scuola primaria per l’anno scolastico 2024-2025 ;

nati dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 – anticipatari iscritti al primo anno delle scuole superiori per l’anno scolastico 2024-2025 ;

nati dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 e iscritti alla scuola secondaria per l’anno scolastico 2024-2025 .

Gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2024-2025 alla scuola primaria ricevono a casa la nuova tessera ‘Salta su!’ con l’abbonamento annuale gratuito già disponibile per l’uso se nati dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, o possono farne richiesta online direttamente sul sito https://salta-su.it/ . Tutti gli altri, qualora non abbiano ricevuto l’abbonamento via posta, possono richiederlo sul sito del progetto.

Per tutti gli utenti in possesso di un valido abbonamento, annuale o mensile, Seta ha invece attivato la possibilità di richiedere entro il 30 novembre 2024 un coupon che consentirà di utilizzare gratuitamente le biciclette a pedalata assistita di RideMovi disponibili nel territorio comunale. L’iniziativa è finalizzata a promuovere l’utilizzo integrato e complementare del trasporto pubblico locale e dei servizi cittadini di mobility sharing, offrendo nuove soluzioni per muoversi in città e promuovendo una mobilità urbana più sostenibile, efficiente e personalizzata. Il coupon – del valore totale di 15 euro – consentirà di usufruire fino a tre corse della durata massima di 15 minuti. I sottoscrittori di abbonamenti Seta annuali potranno ottenere un coupon da nove corse (della durata massima di 30 minuti), per un controvalore di 80 euro; se però rientrano nella categoria ‘nuovo abbonato annuale Tpl’ riceveranno un coupon da 14 corse, sempre della durata massima di 30 minuti, per un controvalore di 120 euro. I coupon – utilizzabili esclusivamente dall’intestatario dell’abbonamento Seta e non cedibili – saranno disponibili sull’app di RideMovi dopo sette giorni dalla data del rilascio.

Il coupon può essere richiesto comodamente online, registrandosi nell’Area Personale del sito web di Seta e compilando l’apposito form (modulo informatico) in pochi e semplici passaggi, oppure compilando il modulo cartaceo disponibile nella biglietteria Seta presso il Cim-Centro di interscambio della mobilità di piazzale Europa. Il coupon può essere richiesto sia dall’intestatario dell’abbonamento (se maggiorenne), sia da chi esercita la potestà genitoriale in caso di abbonamento emesso a favore di un minorenne.

Infine in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre, Seta offrirà gratuitamente la tessera MiMuovo a tutti i nuovi abbonati maggiorenni che acquisteranno, in biglietteria, un abbonamento annuale o mensile. In assenza di promozione, la tessera – sulla quale vengono caricati gli abbonamenti per il trasporto pubblico – ha un costo di 5 euro.

STAZIONE MEDIOPADANA SERVITA DA TRE LINEE – In contemporanea è stata unificata la percorrenza delle linee Minibù M e H, per permettere un collegamento diretto dalla Stazione Av Mediopadana all’ospedale Santa Maria Nuova e consentire l’utilizzo, sull’intera linea, dei titoli di viaggio gratuiti dai parcheggi scambiatori di piazzale Lari e Luxemburg. Con questo miglioramento del servizio, la Stazione Av Mediopadana sarà servita da tre diverse linee del Tpl.

C’È IL CLICK BUS – Dallo scorso luglio è attivo il servizio ‘Click bus’, che ha rinnovato e sostituito il trasporto serale/notturno ‘Aladino’, con una sperimentazione che consente la possibilità di muoversi nell’ambito dell’area urbana, programmando o richiedendo in tempo reale lo spostamento all’orario desiderato, direttamente dall’app dedicata. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 20.30 alle 00,30.

Per utilizzarlo, basta collegarsi all’app, scegliere tra le fermate a disposizione o geolocalizzarsi per trovare quella più vicina, avendo poi cura di inserire destinazione ed orario desiderato. Una volta prenotata la corsa, l’utente riceverà una notifica via sms e via app di conferma di orario e luogo di raccolta e, qualche minuto prima del passaggio del bus, potrà controllare in tempo reale sull’app la localizzazione del mezzo e quando passerà. I punti di accesso al servizio (origine e destinazione) sono tutte le fermate del servizio di trasporto pubblico collocate all’interno del centro abitato di Reggio Emilia attualmente utilizzate dal servizio Aladino. Il costo del servizio è di 2,50 euro a corsa semplice per persona; il biglietto si compra a bordo del mezzo, direttamente dall’autista.

CURA DELLO SPAZIO URBANO – Proseguono gli interventi di integrazione della rete ciclopedonale cittadina e di riqualificazione degli spazi dedicati a pedoni e ciclisti. In particolare sono in corso d’opera, nell’ambito del progetto Re-Clacs (Reggio Emilia Casa Lavoro Casa Scuola), sei cantieri che coinvolgono le aree e le strade antistanti di altrettanti plessi scolastici, i cosiddetti Fronti scolastici, al fine di garantire maggiore sicurezza stradale, promozione della mobilità ciclabile e pedonale, qualità e leggibilità di aree nelle quali deve essere prima di tutto garantita la sicurezza di pedoni e ciclisti creando ambienti belli.

Sono coinvolti: il polo scolastico Gattalupa, la scuola primaria Ghiarda, il polo scolastico di Rivalta di Via Pascal, Via Allende con la scuola primaria Vasco Agostie la SCI Girotondo, Via Medaglie d’Oro e il polo scolastico con gli IC Pertini 1 e 2, Via Rosselli e la scuola primaria Besenzi.

L’importo del progetto è complessivamente di 610.000 euro ed è finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica attraverso il ‘Programma sperimentale nazionale di mobilità casa-scuola e casa-lavoro’, da cui il Comune di Reggio Emilia ha ottenuto le risorse.

Dopo l’inaugurazione – ad aprile scorso – del primo tratto della ‘Superciclabile Sud’ di Reggio Emila, una pista autonoma, in sede propria, illuminata, a doppia corsia di marcia per una larghezza complessiva di circa 3 metri, riservata esclusivamente alla mobilità ciclabile , che collega Rivalta al il centro storico. Sono in corso i lavori di una nuova superciclabile nella zona Nord della città, nel tratto compreso tra Stazione AV e confine comunale verso Bagnolo. Attualmente il cantiere sta collegando via Raffaello, a Mancasale, con il confine comunale. Una volta terminato questa tratta, inizierà la realizzazione della tratta che da via Filangieri a via Bovio. L’importo complessivo dell’opera è di 1.600.000 euro.

Entrambi gli interventi sono finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) Missione 2 ‘Rafforzamento della mobilità ciclistica’, per implementare spostamenti verdi e a zero impatto ambientale in aree urbane, La finalità complessiva della Superciclabile Nord è creare un collegamento diretto ed efficiente fra quartieri Sud, Centro storico, Parco Industriale di Mancasale, Stazione Av Mediopadana e comune di Bagnolo in Piano, servendo nello stesso tempo zone vocate allo studio e al lavoro, e realizzando quanto previsto dal Biciplan 2024 approvato a febbraio.

STRADE SCOLASTICHE – Viene confermato nell’anno scolastico 2024-2025 il mantenimento delle 10 strade scolastiche attive, ossia di strade in prossimità di una scuola in cui viene data priorità alla mobilità pedonale e ciclabile, limitando temporaneamente – in genere per pochi minuti, dai 15 ai 20 minuti – il traffico dei veicoli. L’iniziativa, a carattere sperimentale, rientra nell’ambito delle azioni messe in campo dal Comune di Reggio Emilia in materia di sicurezza stradale e si affianca a interventi quali la costruzione di percorsi protetti casa-scuola e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole.

Ad oggi le strade scolastiche attive sono quelle in: via Abruzzo, controviale viale dei Mille, via Nuova, via Zola, laterale di via della Canalina a servizio della SP Don Milani, via Le Corbusier, via Samarotto, via Tosti e via Confalonieri. Il piazzale Nord di via Gattalupa, dove era stata attivata la strada scolastica, a seguito dei lavori infrastrutturali realizzati suoi fronti stradali perde la connotazione di piazzale scolastico e diviene definitivamente area pedonale .