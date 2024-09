Un lettore ci segnala che, in Via San Michele a Pontenuovo presso i civici n.204 e n.232, da quando è stata istituita la raccolta “porta a porta” si accumulano rifiuti anche ingombranti come quelli delle foto effettuate questa mattina.

Qualche giorno fa c’era persino una lavatrice che ha sostato diverso tempo senza che venisse rimossa, ed ora un materasso, una sedia ed anche un ventilatore a piantana: sembra un mercatino dell’usato.

L’inciviltà di alcuni “furbetti” non fa onore a chi invece si prodiga per rispettare calendario e modalità della raccolta differenziata.

Questa indecorosa situazione è stata da me segnalata più volte all’URP ed al Sindaco, ma vedo che ancora ad oggi non ha trovato soluzione.

Per una città che si vanta di essere una eccellenza industriale e culturale mi pare un triste cammeo…

(lettera firmata)