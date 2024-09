Si è conclusa domenica sera, con la Lezione Magistrale di Gaspare Polizzi, l’edizione 2024 del Festivalfilosofia a Sassuolo: un evento che si è confermato centrale nella programmazione cittadina e capace di attrarre decine di migliaia di visitatori.

I numeri ufficiali non sono ancora stati resi noti ma, a Sassuolo, si è abbondantemente superato ogni record di affluenza.

“Una soddisfazione incredibile – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – un evento riuscito che ha portato in città entusiasmo, momenti di riflessione, confronto e migliaia di persone.

<Prima viene la società, poi viene l’individuo> ci ha spiegato Galimberti in una piazza Garibaldi gremita da oltre 4mila spettatori arrivati da ogni parte d’Italia. Una ricetta semplice, che vorremo seguire per tutti gli appuntamenti culturali, e non solo, della città.

Grazie al Consorzio Festivalfilosofia, al Servizio eventi culturali e a tutti i dipendenti comunali, agli operai SGP, alle Forze dell’Ordine, ai volontari, alle associazioni e ai tanti partner privati che, insieme, hanno lavorato al successo dell’iniziativa”.