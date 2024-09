Si è svolta questa mattina presso la sede di Confindustria Emilia a Modena la conferenza stampa di inizio anno sportivo 2024/2025 dell’associazione Ness1escluso.

Il fondatore Fabio Galvani ha illustrato con entusiasmo i risultati dell’ultima stagione, dichiarando che il settimo anno rappresenta un vero e proprio punto di svolta.

I numeri parlano chiaro: 300 atleti coinvolti in oltre trenta discipline sportive, con una crescita esponenziale e un impatto sempre più significativo per la Onlus modenese che offre progetti gratuiti multisportivi a ragazzi con disabilità cognitivo relazionale.

Galvani ha evidenziato il riconoscimento ricevuto da importanti istituzioni e media, “Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti e della visibilità ottenuta. Questo è il risultato di un lavoro di squadra eccezionale“, ringraziando calorosamente il team di professionisti guidato da Marcella Vaccari, il cui modello è stato definito ispirativo per molte altre realtà.

Il Presidente ha inoltre espresso la sua gratitudine all’amministrazione comunale per il continuo supporto, che ha permesso una presenza capillare sul territorio e una stretta collaborazione con i servizi sociali e le strutture di neuropsichiatria infantile. Un sentito ringraziamento è andato anche agli sponsor, la cui fiducia ha contribuito in modo significativo all’incremento dei numeri e alla qualità del progetto.

Marcella Vaccari ha annunciato l’ampliamento dell’offerta sportiva per il nuovo anno, introducendo nuove discipline per favorire la crescita personale, la socializzazione e l’autodeterminazione degli atleti.

Tra le novità più significative, spicca il progetto “Ness1escluso Oltre”, che mira ad ampliare l’offerta sportiva includendo attività ricreative e aggreganti nel weekend, come cinema e teatro, in sinergia con le iniziative cittadine.

Nel corso della conferenza, è stato annunciato anche un focus particolare sulla formazione, con interventi su temi cruciali come l’uso corretto dei dispositivi personali e dei social media, la cura della persona e l’affettività, grazie alla collaborazione con il consultorio delle famiglie di Modena.

È previsto inoltre l’introduzione di uno sportello di orientamento per consulenze legali riguardanti la certificazione di invalidità, per supportare le famiglie nel districarsi tra le normative vigenti.

Infine, la Dott.ssa Martina Gabelli ha illustrato la componente sanitaria del progetto “Ness1escluso oltre”, presentando un’equipe multidisciplinare composta da logopedisti, psicologi, psicologi dello sport, terapisti occupazionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

I servizi saranno offerti a tariffe agevolate, con un primo appuntamento gratuito per garantire una presa in carico globale e personalizzata, integrando le esigenze sanitarie con le attività sportive per il benessere complessivo degli atleti.

La conferenza stampa ha messo in luce un anno di grandi sfide e straordinari successi, confermando l’impegno dell’associazione verso l’inclusione e il miglioramento della qualità della vita dei suoi atleti”.

Info: www.ness1escluso.com