La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato un cittadino italiano di 19 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte, una pattuglia della Squadra Volante, nel transitare in piazza Costituente, ha notato il 19enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’autovettura, al cui interno si trovava un’altra persona. Alla vista della Polizia, l’indagato ha tentato di allontanarsi rapidamente come per eludere un eventuale controllo.

Fermato ed identificato, il giovane ha consegnato spontaneamente alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana per un peso complessivo di 23,60 grammi.