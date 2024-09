Grande appuntamento con Le Notti di Musica nella Basilica di San Quirino a Correggio. La suggestiva location ospiterà l’evento “Piccoli pianisti… crescono!”, organizzato da Proloco e dedicato al ricordo della professoressa di pianoforte Wanda Gherpelli Prosperi e la sorella Mirella Gherpelli. Sul palco si esibiranno giovedì 19 settembre, a partire dalle 20:30 (con ingresso libero) diversi pianisti che si alterneranno in un programma musicale di grande interesse.

Sabato 21 Settembre alle ore 16:00 presso la Sala Conferenze di Palazzo dei Principi presentazione ufficiale del Progetto “MARE”, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

MARE nasce da un’idea di Andrea Camurani, neolaureato in “Design del Sistema Prodotto Servizio” presso il Politecnico di Milano dove ha presentato una tesi di ricerca riguardante il ruolo che la cultura ha per il benessere della persona, in particolar modo per persone affette da Alzheimer e declino cognitivo. L’obiettivo è quello di creare una rete di progetti di inclusione che rendano i musei luoghi accessibili e di supporto per nuove fasce della popolazione. Questo progetto è stato offerto a più realtà museali della provincia ed è stato accolto anche dal museo correggese.

Il Museo Civico “Il Correggio”, vedendo tutto il potenziale di una simile iniziativa, ha avviato un tavolo di lavoro tra Amministrazione (negli assessorati di competenza), Camurani, Anna Bellegatti, educatrice museale e arte terapista, e la sezione locale di “AIMA”, Associazione Italiana Malati Alzheimer, per dare vita al progetto a Correggio.

L’associazione già proponeva settimanalmente occasioni di incontro e sostegno presso il Centro Sociale 25 Aprile, ossia i “Caffè Incontro”. È stato il giusto spazio all’interno del quale proporre l’iniziativa, infatti utenti e caregivers si sono dimostrati ampiamente interessati. Da qui è nato l’invito per le 60 famiglie dell’associazione a svolgere uno dei successivi incontri in un luogo diverso: il Museo.

Ha preso così vita Intrecci, un’esperienza di racconto/confronto, guidata dallo staff museale, tra le opere esposte in museo ed i visitatori. Durante l’incontro, la visione e l’analisi di alcuni elementi iconografici presenti nelle opere hanno permesso a vecchi ricordi di riaffiorare. Si è vissuto così un momento familiare e di condivisione all’interno di una struttura culturale, che è diventata accessibile a tutti gli effetti e nella quale gli ospiti hanno potuto sentirsi a proprio agio.

È questo, infatti, lo scopo di MARE: rendere i luoghi della cultura accessibili non solo da un punto di vista fisico ma anche cognitivo aprendoli a tutta la cittadinanza, promuovendo un nuovo e più ampio tipo di utenza.

L’evento di presentazione di sabato 21 settembre, ospitato presso la Sala Conferenze di Palazzo dei Principi a partire dalle ore 16:00, vedrà la partecipazione di Andrea Camurani, del vicesindaco Maria Chiara Oleari e dell’assessore alla cultura Gabriele Tesauri, dei membri della sezione correggese di “AIMA” e sarà moderato dal responsabile del Museo Civico, Francesca Manzini. Questa sarà l’occasione per restituire alla cittadinanza il progetto, con l’auspicio che questo sia solo l’inizio di un lungo percorso di cooperazione.

“Il progetto – ha dichiarato l’assessore al welfare e vicesindaco di Correggio Maria Chiara Oleari – rappresenta un’avanguardia per rendere accessibile i nostri luoghi della cultura ed è occasione di inclusione per le persone con Alzheimer e i loro famigliari. La cultura come parte della cura per le persone con demenza ed Alzheimer, per mantenere e migliorare la qualità della vita, anche in presenza di malattie piuttosto complesse, ci ricorda che un malato non è solo la sua diagnosi. Ringraziamo Andrea Camurani per la proposta, il museo e Aima per aver collaborato con interesse ed entusiasmo”.